«نقره» راهی ژاپن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «نقره» به کارگردانی سهیل کریمی و تهیه کنندگی محمد قراخانلو در بخش رقابتی آینده آسیا (Asian Future) در سی و نهمین دوره جشنواره فیلم توکیو روی پرده می‌رود.

پادینا کیانی، مهسا باوفا، پارسا سیگارچی، مهدیس نافعی، والارضا حسنی، شیرین محسنی، صالح اصغری، بهمن جهان طلب، محمد سیگارچی، مصطفی شاهری، مهرزاد فکری و ... از جمله بازیگران این فیلم هستند.

عوامل «نقره» عبارتند از فیلمنامه: سهیل کریمی، مجریان طرح: بهزاد جاودان فرد، لیام فیلم (Liamfilm)، مدیر فیلمبرداری: ستار گودرزی، صدابردار: میلاد ملکی، تدوین: علیرضا قره داغی، طراح صحنه و لباس: طنین نیازی، طراح گریم: ساچلین مهدیلو، موسیقی: آرش عزیزی، اصلاح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، طراحی و ترکیب صدا: ندا محسنی، جلوه های ویژه: مصطفی نوحه خوان، مدیر برنامه ریزی: امین سیار، دستیار اول کارگردان: پریسا گودرزی، منشی صحنه: مریم محمدی، عکاس: فرهاد همتی، مدیر پست پروداکشن: فاطمه قره داغی، دستیار دوم کارگردان: آیدا عارفی، مدیر تولید: مهرزاد فکری، تیم تهیه: حمید قاسمی، امیر اکبری، محسن مولایی، مدیر تدارکات: سعید رضایی، طراح پوستر: فرهاد همتی. پخش جهانی: پریمیر فیلم، International distribution: Prem۱ere Film.

سی و نهمین دوره جشنواره فیلم توکیو ۲۶ اکتبر (۴ آبان) تا ۴ نوامبر (۱۳ آبان) در ژاپن برگزار می‌شود.