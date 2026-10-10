«جواز دفن» از آمریکا جایزه گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «جواز دفن» به نویسندگی و کارگردانی هاشم علی‌اکبری موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه درام در نوزدهمین دوره جشنواره Film Club’s Lost Weekend در شهر وینچستر ایالت ویرجینیای آمریکا شد. این فیلم همچنین به‌عنوان فینالیست بخش بهترین فیلم کوتاه از نگاه مخاطبان معرفی شد.

این دوره از جشنواره از ۲۴ تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲ تا ۵ مهر) در مجموعه Alamo Drafthouse Cinema برگزار شد.

در ادامه مسیر بین‌المللی این فیلم، «جواز دفن» در بیست و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ماربلا در اسپانیا نیز حضور دارد. این جشنواره از ۷ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۵ تا ۲۰ مهر) در شهر ماربلا در حال برگزاری است و فیلم‌های داستانی، مستند و کوتاه منتخب بین‌المللی را به نمایش می‌گذارد.

همچنین «جواز دفن» در یازدهمین دوره جشنواره Hobnobben Film Festival در ایالت ایندیانای آمریکا به نمایش درمی‌آید. امسال این جشنواره از ۲۲ تا ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۳۰ مهر تا ۳ آبان) در Fort Wayne Cinema Center برگزار می‌شود و نمایش «جواز دفن» برای ۲۴ اکتبر برنامه‌ریزی شده است.

این فیلم سپس در ششمین دوره جشنواره Central Coast International Film Festival (CCIFF) در کالیفرنیا حضور خواهد داشت. این جشنواره روز ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۳ آبان) در مجموعه Regal Edwards Camarillo Palace در شهر کاماریلو برگزار می‌شود.

«جواز دفن» پیش‌ از این نیز در شماری از جشنواره‌های بین‌المللی حضور داشته است. از جمله این رویدادها می‌توان به Oxford Film Festival در آمریکا، Baku International Film Festival در جمهوری آذربایجان، Flickers’ Rhode Island International Film Festival، Maryland Film Festival و Sofia MENAR Film Festival اشاره کرد.

تازه‌ترین حضور بین‌المللی این فیلم نیز راه‌یابی به بیستمین دوره Lublin Film Festival در لهستان است؛ جشنواره‌ای که از ۲۰ تا ۲۸ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۹ آبان تا ۷ آذر) در شهر لوبلین برگزار خواهد شد و نام «جواز دفن» به کارگردانی هاشم علی‌اکبری در فهرست رسمی فیلم‌های منتخب این دوره قرار دارد.

پخش بین‌المللی این اثر بر عهده «پخش بین‌المللی فیلم معاصر» است.

فیلم کوتاه «جواز دفن» به کارگردانی هاشم علی‌اکبری و تهیه‌کنندگی غزال مجتهدی، با حضور حمیدرضا محمدی، نوید لایقی‌مقدم، صحرا اسداللهی، ستاره حیدرآبادی، علی غیاثوند، ماهتیسا پسندیده، توران رمضانی و با هنرمندی امیر غفار منش ساخته شده است.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از تدوین: حامد علی‌اکبری، مدیر فیلمبرداری: کیوان شعبانی، دستیار اول فیلم‌بردار: هاشم قدمیاری، گروه فیلم‌برداری: مهدی افشاری، میلاد ابراهیمی و نسترن نصیری، مشاور رسانه‌ای: علی زادمهر، صدابردار: عرفان رضایی، دستیار صدابردار: سپهر زنده‌رزم، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: علی غیاثوند، دستیار برنامه‌ریز و دستیار دوم کارگردان: سید ابوالفضل موسوی، منشی صحنه: مونا علامه‌امیری، عکاس: مهیار ابراهیمی، فیلم‌بردار پشت‌صحنه: دنیا جهان‌منش، طراح گریم: میثم قراگزلو، مجری گریم: آنیتا حسین‌زاده منصور، کالریست: مهران جبلی، صداگذار: ندا محسنی، آهنگ‌ساز: بهزاد بختیاری، طراح صحنه: نسیم ملکی، مدیر صحنه: علی ذهبی، طراح لباس: زهره رحمانی، دستیار طراح لباس: معصومه شادی، طراح پوستر: مهدی موسوی‌تبار، مدیر تولید: حسین کشاورز و مدیر تدارکات: مهدی ناصح.