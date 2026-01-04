  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

آغاز اکران «گنجشک» در گرجستان 

آغاز اکران «گنجشک» در گرجستان 

 فیلم سینمایی «گنجشک» به کارگردانی سهیل کریمی در سینماهای گرجستان اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «گنجشک» به کارگردانی سهیل کریمی توسط کمپانی Minerva Film و Lance Film از بیستم ژانویه (۳۰ دی) در سینماهای گرجستان اکران می‌شود.

«گنجشک» پیش از این جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد از سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم جیرونا اسپانیا (Girona Film Festival)، جایزه بهترین بازیگر مرد برای عباس غزالی و نامزدی بهترین بازیگران اصلی زن برای نهال دشتی و شیدا خلیق از جشنواره لاو آمریکا (Love Film Festival)، جایزه بهترین موسیقی و بهترین صداگذاری از گرند کاناری اسپانیا (FICINDIE) را کسب کرده و در جشنواره‌هایی در هلند، مجارستان، ایتالیا و آلمان روی پرده رفته است.

عباس غزالی، شیدا خلیق، نهال دشتی، سهیل ساعی، ساناز آقایی، آرش عزیزی، ارشیا توکلی، مرتضی زندیه، نگار منوچهری، حسین خاکساری و علی باقری بازیگران این فیلم هستند.

عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: سهیل کریمی، تهیه‌کنندگان: مهسا سرشکی و سهیل کریمی، نویسندگان: سهیل کریمی و فاطمه قره داغی، مجریان طرح: محمد قراخانلو و سامان پروین پور، مدیر فیلمبرداری: علیرضا مجیری، مدیر صدابرداری: سامان فراهانی، تدوین: میلاد فرج الهی، طراحی و ترکیب صدا: ندا محسنی، موسیقی: آرش عزیزی، طراح گریم: مونا جعفری، طراح صحنه: صبرا آهی، طراح لباس: لعیا رستمی زاده، دستیار اول کارگردان و مدیر برنامه‌ریزی: بهنام مسعودی، منشی صحنه: صفورا برسان، عکاس: صحرا جمشیدی، مدیران تولید: محمدرضا منوچهری و سامان پروین پور، اصلاح رنگ و نور: استودیو فرج الهی، طراح پوستر: روژان ایرجی، طراح لوگو: امین شیری، مترجم: علیرضا قره‌داغی و پخش بین‌الملل: فیلمچی.

کد خبر 6711793
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها