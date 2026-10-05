تدوین برنامه مهار کاهش جمعیت؛ ۴۶۰۰ خانوار رامسری تک فرزند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کمیل شعبانیان ظهر دوشنبه در مجمع سلامت شهرستان رامسر با محوریت بررسی وضعیت جمعیتی، جوانی جمعیت و راهکارهای ارتقای شاخص‌های سلامت اجتماعی و بهداشتی با اشاره به پایین بودن نرخ باروری و شاخص‌های جمعیتی شهرستان در مقایسه با میانگین استان، بر ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت و هدفمند برای اصلاح روندهای جمعیتی تأکید کرد.

وی هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های بهداشت و درمان، دانشگاه‌ها، نهادهای فرهنگی و مدیریت شهری و روستایی را ضروری دانست و خواستار هدفمند شدن اعتبارات در حوزه سلامت و جمعیت شد.

براساس آمار ارائه‌شده در این نشست، رامسر دارای ۴ هزار و ۶۲۹ خانوار تک‌فرزند، ۵ هزار و ۴۴۹ خانوار دوفرزند، یک هزار و ۸۸۳ خانوار سه‌فرزند و یک هزار و ۲۳۹ خانوار دارای چهار فرزند و بیشتر است.

در ادامه این نشست، ۶ خانه بهداشت شهرستان رامسر به‌عنوان پایلوت اجرای طرح‌های مرتبط با سلامت و جمعیت** انتخاب شدند تا برنامه‌های ارتقای شاخص‌های سلامت و جمعیتی به‌صورت هدفمند در این مراکز دنبال شود.

مسئولان شهرستان رامسر بر تداوم همکاری بین دستگاه‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای بهبود شاخص‌های سلامت و حمایت از سیاست‌های جوانی جمعیت تأکید کردند.