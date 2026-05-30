خبرگزاری مهر - گروه استان ها: استان مرکزی در سال‌های ۱۴۰۴ و پس از آن، با تداوم روند کاهشی نرخ موالید و تثبیت رشد جمعیت مواجه بوده است.

این روند طی سال گذشته با ثبت ۸ هزار و ۵۴۲ واقعه ولادت در ۹ ماهه نخست سال و کاهش یک و هفت دهم تا سه و ۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بوده است و تا آغاز سال جاری نیز ادامه یافته و بر پایه آمارهای اولیه، تا نیمه فروردین‌ماه حدود ۹۵۸ تولد در استان مرکزی به ثبت رسیده که استمرار شیب نزولی موالید را نشان می‌دهد.

در کنار کاهش نرخ تولد، شاخص‌های مرتبط با الگوی فرزندآوری نیز بیانگر تغییرات معنادار در رفتار جمعیتی خانواده‌ها است؛ به‌گونه‌ای که میانگین فاصله زمانی بین تولد فرزند اول و دوم در استان مرکزی ۴.۹ سال و فاصله بین فرزند دوم و سوم ۴.۷ سال گزارش شده است. در این میان، متوسط رشد سالانه میزان ولادت خام در اراک، منفی ۵.۱۶ درصد ثبت شده که به‌روشنی از کاهش مستمر روند موالید حکایت دارد.

مجموع این شاخص‌ها در گزارش‌های رسمی دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر ساختار جمعیتی و حرکت تدریجی استان مرکزی به سمت سالمندی ارزیابی شده است به گونه ای که استان مرکزی را جزو سه استان پیر کشور معرفی می کند و ضرورت بازنگری در سیاست‌های جمعیتی و تقویت اجرای هدفمند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را بیش از پیش نمایان می سازد.

دغدغه‌های معیشتی اصلی‌ترین مانع فرزندآوری در اراک

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت اظهار کرد: این هدف نیازمند فرهنگ‌سازی مؤثر، ایجاد امید در جامعه و فراهم‌سازی بسترهای حمایتی برای خانواده‌ها و جوانان است و تمامی دستگاه‌ها باید در این مسیر نقش‌آفرین باشند.

جواد نظری افزود: جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از ارکان اقتدار و امنیت ملی است و تحقق آن به مشارکت دستگاه‌ها، همراهی مردم و برنامه‌ریزی مستمر نیاز دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تسهیل شرایط ازدواج و فرزندآوری ادامه داد: حمایت از خانواده، تأمین امنیت شغلی و اقتصادی، ایجاد محیط‌های دوستدار خانواده و تقویت امید و نشاط اجتماعی از الزامات تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی، سلامت مادران و کودکان، ارائه آموزش‌ها و مشاوره‌های تخصصی و حمایت از کرامت مادری از محورهای مهم مورد توجه دانشگاه علوم پزشکی اراک است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک باروری و جوانی جمعیت را مسئله‌ای حیاتی برای آینده کشور دانست و افزود: در مرکز «نفس» و حوزه مراقبت‌های مرتبط با طرح جوانی جمعیت، اقدامات مؤثری انجام شده و ارتقای شاخص‌های این حوزه نیازمند پیگیری جدی‌تر و مستمر است.

وی بیان کرد:حفظ سلامت مادر و کودک و ترغیب خانواده‌ها به فرزندآوری و حمایت از اولویت‌های راهبردی دانشگاه علوم پزشکی اراک است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به نتایج بررسی‌های مرکز بهداشت بر اساس سامانه سیب گفت: در نظرسنجی از افراد در سن باروری، مسائل معیشتی و دغدغه‌های اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین موانع فرزندآوری عنوان شده است.

شاخص مرگ مادر سال گذشته به صفر رسید

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت صفر مورد مرگ مادری در سال گذشته در میان بیش از ۹ هزار بارداری ثبت‌شده، نشان‌دهنده ارتقای شاخص‌های سلامت مادران و اثربخشی خدمات مراقبتی و آموزشی نظام سلامت در استان مرکزی است.

جواد جواهری افزود: در سال ۱۴۰۴ برای نخستین‌بار از ابتدای دهه ۸۰ تاکنون، هیچ مورد مرگ مادر، ناشی از بارداری و زایمان در مجموعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اراک ثبت نشده است.

وی تصریح کرد: از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳، ۸۷ مورد مرگ مادر ثبت شده بود اما در سال گذشته با وجود ۹ هزار و ۶۴۱ بارداری ثبت‌شده، هیچ مورد مرگ مادر گزارش نشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه ادامه داد: دستیابی به پوشش ۹۸ درصدی مراقبت‌های بارداری و زایمان ایمن تا سال ۱۴۰۷، از مهم‌ترین برنامه‌های حوزه بهداشت استان است.

جواهری تاکید کرد: در حال حاضر ۱۳۰ ماما در حوزه بهداشت فعال هستند و ۶۳ کلاس آمادگی زایمان نیز با بهره‌گیری از ۹۶ مربی آموزش‌دیده، مسئولیت آموزش و توانمندسازی مادران باردار را برعهده دارند.

وی گفت: ۲ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه شناسایی و مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

۶۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری مرکزی تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفت

دبیر نهادهای مردمی ستاد جمعیت استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام و بسیج جامعه پزشکی، بیمه تکمیلی رایگان با پوشش ۶۰ درصدی برای حمایت از درمان ناباروری در استان ارائه می‌شود.

حجت‌الاسلام بهنام غریبی افزود: در سال گذشته بیش از ۱۰۰ سری جهیزیه با مشارکت مردمی به زوج‌های جوان اهدا شد.

وی افزود: ستاد مردمی جمعیت، سال گذشته جشن «ازدواج آسان» را برگزار و بیش از ۲۰۰ فقره سیسمونی به خانواده‌های دارای فرزند دوم و بیشتر اهدا کرد.

غریبی تصریح کرد: برای خانواده‌های دارای فرزند دوقلو نیز حمایت و هدیه ویژه‌ای پیش‌بینی و اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به اجرای سالانه پویش «لبخند با برکت» گفت: این طرح از سال گذشته نیز به‌طور کامل در اختیار مادران باردار، مادران شیرده و خانواده‌های دارای فرزند سوم به بعد قرار گرفته است.

دبیر نهادهای مردمی ستاد جمعیت استان مرکزی ادامه داد: خدمات دندانپزشکی از جمله عصب‌کشی و سایر درمان‌های مورد نیاز در قالب این پویش ارائه می‌شود و در طول سال نیز ادامه دارد.

وی تاکید کرد: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، همچنان از مهم‌ترین مطالبات مردم استان مرکزی است و با وجود آگاهی از محدودیت‌ها و شرایط موجود، انتظار می‌رود بازنگری‌ های لازم در قوانین در سطح ملی انجام شود.

بهره‌مندی ۶ دهک درآمدی از برنامه‌های حمایتی جوانی جمعیت در مرکزی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شش دهک درآمدی جامعه از برنامه‌های حمایتی جوانی جمعیت بهره‌مند شده‌اند.

مختار احمدی افزود: کودکان زیر پنج سال دارای سوءتغذیه، شناسایی شده توسط وزارت بهداشت، طبق ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مشمول دریافت اعتبار کالابرگ الکترونیک شدند.

وی ادامه داد: همانند سایر طرح‌های کالابرگ الکترونیک، مانده اعتبار این طرح نیز قابل انتقال به دوره‌های بعدی بوده و خانوارها می‌توانند بر اساس نیاز خود نسبت به خرید اقلام تعیین‌شده اقدام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تاکید کرد: در قالب این برنامه، ۱۶ قلم کالای اساسی برای خانوارهای مشمول در نظر گرفته شده است که علاوه بر اقلام پیشین حوزه امنیت غذایی، شامل گروه مغزیجات، خرما و برخی اقلام از گروه سبزیجات نیز می‌شود.

احمدی گفت: اجرای این طرح گامی مؤثر در راستای حمایت هدفمند از خانوارهای دارای کودک مبتلا به سوءتغذیه و تقویت شاخص‌های سلامت تغذیه‌ای و سیاست های جمعیتی استان مرکزی است.

ازدواج آسان دستور کار مدیریت استان مرکزی است

مدیرکل امور بانوان استانداری مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای تحقق ازدواج آسان در دستور کار قرار گرفته و با تقویت حمایت‌ها و رفع موانع موجود، زمینه برای افزایش ازدواج و تحکیم بنیان خانواده فراهم خواهد شد.

پروین مفتح زاده افزود: تسهیل ازدواج و حمایت از جوانان از راهبردهای اصلی است و با اجرای آن، حل بخشی از چالش های جمعیت دور از انتظار نخواهد بود.

وی تصریح کرد: مبنای اصلی حل بحران جمعیت و افزایش گرایش به فرزندآوری، تشکیل خانواده و امر ازدواج است.

مفتح زاده ادامه داد: با وجود تداوم کاهش جمعیت در استان مرکزی، روند نزولی آن نسبت به سال‌های گذشته کندتر شده و در برخی نقاط نشانه‌هایی از بهبود دیده می‌شود.

به گزارش مهر؛ حفظ و تقویت ظرفیت‌های جمعیت جوان، نقش محوری در تضمین توسعه پایدار و استمرار پویایی اجتماعی و اقتصادی سرزمین آفتاب دارد و ضرورت توجه جدی به برنامه‌ریزی‌های آینده جمعیتی استان را برجسته‌تر می‌سازد.