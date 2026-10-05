حداد عادل: تمام ابعاد شخصیت رهبر شهید قابل درک نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه «تشییع خورشید» با هدف پاسداشت مقام شامخ رهبر شهید و روایت و ماندگار ساختن بخشی از حماسه و عاطفه ملی در زبان شعر، با حضور جمعی از مسئولان، نمایندگان مجلس و شخصیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی کشور برگزار شد.

در این آیین احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و غلامعلی حدادعادل، مشاور عالی رهبر معظم انقلاب، حمیدرضا اله بداشتی رییس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات در کنار جمعی از مدیران، نمایندگان مجلس و چهره‌های فرهنگی و ادبی حضور داشتند.

در آیین «تشییع خورشید»، جمعی از شاعران کشور با قرائت سروده‌های خود، به روایت حماسه، عاطفه و اندوه ملی در سوگ رهبر شهید پرداختند و یاد و خاطره ایشان را در قالب شعر و ادب فارسی گرامی داشتند.

تمام ابعاد شخصیت رهبر شهید قابل درک نیست

غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مراسم، گفت: اشاره می‌کنم به علاقه و توجهی که رهبر شهید به جامعه کارگری داشتند و کارگران را سربازان و افسران جبهه جنگ اقتصادی می‌دانستند و تاکید می‌کنم که این علاقه نه فقط در رهبر شهید بوده در رهبر جدید هم هست.

وی افزود: فرزند ایشان هم توجه به جامعه کارگری و تولید را به اندازه پدر بزرگوارشان مهم می‌دانند؛ مخصوصا در شرایط امروز کشور.

وی با بیان اینکه رهبر عزیز ما، رهبر شهید ما یک شخصیت جامع بودند، ادامه داد: برای بنده میسر نیست همه ابعاد شخصیت ایشان را بیان کنم، حتی میسر نیست که همه ابعاد شخصیت ایشان را درک کنم. ولی از هر بعدی، از هر منظری نظر کنیم به وجود این مرد بزرگوار دچار حیرت می‌شویم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: شما تصور کنید، یک روحانی که عمر خودش را در مباحث معارف اسلامی و در فضای حوزوی سپری کرده، آنچنان در دفاع از کشور بصیرت داشته باشد که از سال‌های طولانی فکر چنین روزی را که کشور مورد حمله دشمن دژخیم قرار بگیرد کرده باشد و بر تقویت توان موشکی و پهپادی کشور تاکید کرده باشد.

حدادعادل اظهار کرد: شنیدم در این ماه‌ها که بعضی از فرماندهان نظامی نظر دیگری داشتند برای تقویت بنیه دفاعی، ولی رهبری گفتند که واجب‌ترین کار برای دفاع از کشور در شرایط امروز ایران، تقویت موشکی کشور است.

اصلاح سیاست‌های ارزی و هوشمندی دولت

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه این آیین گفت: شما می‌بینید در حوزه بازار ارز که نگرانی‌های اصلی ما است، تورمی که وجود دارد و همه مردم را متاثر کرده، اقدامات در حال انجام است.

وی عنوان کرد: ما هر روز با یک توطئه جدید روبرو هستیم. صحبت‌ها و مذاکرات یک چیز است اما اقداماتی که انجام می‌دهند چیز دیگری است. پشت‌سر هم در حال دروغ گفتن هستند.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: سال گذشته طرحی داده شد که خودرو وارد ایران شود. رئیس‌جمهور دستور داد که الان با این کمبود، دیگر خودرو مسئله اول ما نیست و ما باید در سیاست‌های وارداتی تجدیدنظر کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جهش‌های قیمتی ارز، مسئله ناترازی که در واردات و صادرات است، تصریح کرد: هوشیاری در دولت وجود دارد که ما بتوانیم به سرعت در واقع سیاست‌ها را اصلاح کنیم و آن چیزی که بتواند رفاه و ایستادگی مردم را ایجاد کند. البته مردم ایستادند و در این خصوص تلاش‌ها در این راستا است که بتوانیم انجام وظیفه کنیم. بنابراین، دولتمردان، کارمندان، کارشناسان، مدیران سطوح مختلف در حال انجام وظیفه هستند.