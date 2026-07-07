حمایت از کارگران دغدغه جدی رهبر شهید انقلاب بود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری روز دوشنبه در حاشیه آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان اظهار داشت: در آخرین دیداری که کارگران با رهبر شهید داشتند، ایشان از من سؤال کردند که برای کارگران چه می‌خواهید بکنید و چه برنامه‌ای برای کارگران دارید. من گفتم یکی از برنامه‌ها، مسکن کارگری و دیگری ارتقای مهارت است.

وی افزود: ایشان فرمودند همان دو موضوع، یعنی مسکن کارگری و مهارت‌آموزی، کارهای مهمی هستند و با جدیت آن‌ها را پیگیری کنید.

میدری ادامه داد: اینکه ایشان از زمان ریاست‌جمهوری تا زمان شهادتشان، هر سال با کارگران دیدار داشتند و نگران وضعیت آن‌ها بودند، یک پیام بزرگ برای ما دارد؛ اینکه نباید کارگران فراموش شوند. باید دغدغه کارگران را داشت و از همه توانمان استفاده کنیم تا کارگران ایران وضعیت بهتری داشته باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: درود می‌فرستیم بر روح ایشان و به خون شهدا قسم می‌خوریم که به همه آرمان‌های ایشان، از جمله یکی از دغدغه‌هایشان که حمایت از کارگران عزیز باشد، وفادار باقی خواهیم ماند.