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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۸

حمایت از کارگران دغدغه جدی رهبر شهید انقلاب بود

حمایت از کارگران دغدغه جدی رهبر شهید انقلاب بود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حمایت از کارگران دغدغه جدی رهبر شهید انقلاب بود و باید همه توان خود را به کار بندیم تا کارگران وضعیت بهتری داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری روز دوشنبه در حاشیه آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان اظهار داشت: در آخرین دیداری که کارگران با رهبر شهید داشتند، ایشان از من سؤال کردند که برای کارگران چه می‌خواهید بکنید و چه برنامه‌ای برای کارگران دارید. من گفتم یکی از برنامه‌ها، مسکن کارگری و دیگری ارتقای مهارت است.

وی افزود: ایشان فرمودند همان دو موضوع، یعنی مسکن کارگری و مهارت‌آموزی، کارهای مهمی هستند و با جدیت آن‌ها را پیگیری کنید.

میدری ادامه داد: اینکه ایشان از زمان ریاست‌جمهوری تا زمان شهادتشان، هر سال با کارگران دیدار داشتند و نگران وضعیت آن‌ها بودند، یک پیام بزرگ برای ما دارد؛ اینکه نباید کارگران فراموش شوند. باید دغدغه کارگران را داشت و از همه توانمان استفاده کنیم تا کارگران ایران وضعیت بهتری داشته باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: درود می‌فرستیم بر روح ایشان و به خون شهدا قسم می‌خوریم که به همه آرمان‌های ایشان، از جمله یکی از دغدغه‌هایشان که حمایت از کارگران عزیز باشد، وفادار باقی خواهیم ماند.

کد مطلب 6880908
طیبه بیات

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