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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

توسعه اسکواش در مسیر حمایت مدیریت شهری شهرکرد

توسعه اسکواش در مسیر حمایت مدیریت شهری شهرکرد

شهرکرد- شهردار شهرکرد بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های رشته اسکواش، حمایت مدیریت شهری از ورزش‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای گسترش این رشته در شهرکرد تأکید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز جهانی اسکواش، اعضای هیئت اسکواش استان با حضور در شهرداری شهرکرد با محمدحسین واحدیان، شهردار شهرکرد و رئیس شورای اسلامی شهرکرد دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های رشته اسکواش، حمایت مدیریت شهری از ورزش‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای گسترش این رشته در شهرکرد تأکید شد.

محمدحسین واحدیان، شهردار شهرکرد، با اشاره به روند شکل‌گیری و توسعه اسکواش در استان، از تلاش‌های آرش محمدی نافچی، بنیانگذار و رئیس هیأت اسکواش استان و عضو هیئت رئیسه فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران، تقدیر کرد و گفت: آرش محمدی نافچی برای بنیانگذاری و توسعه اسکواش در استان زحمات زیادی کشیده و با پیگیری‌های مستمر و ارتباط مؤثر با مجموعه مدیریت شهری، این رشته را به جایگاه قابل توجهی رسانده است.

وی افزود: استمرار این پیگیری‌ها موجب شد شورای اسلامی شهر و مجموعه شهرداری شهرکرد با ظرفیت‌های اسکواش بیشتر آشنا شده و برای حمایت و همراهی با این رشته ورزشی پای کار بیایند.

شهردار شهرکرد با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی اظهار داشت: حمایت از هیئت‌های ورزشی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت جوانان و شناسایی استعدادها، بخشی از مسئولیت اجتماعی مدیریت شهری در مسیر ارتقای سلامت و کیفیت زندگی شهروندان است.

در ادامه این دیدار، اعضای هیأت اسکواش استان ضمن قدردانی از حمایت‌ها و همراهی‌های مدیریت شهری، بر تداوم تعامل میان هیئت اسکواش، شورای اسلامی شهر و شهرداری شهرکرد تأکید کردند.

همچنین در پایان، با اهدای لوح سپاس از شهردار و رئیس شورای اسلامی شهرکرد به پاس حمایت و همراهی با خانواده اسکواش استان تقدیر شد.

کسب کرسی هیأت رئیسه فدراسیون اسکواش توسط آرش محمدی نافچی نیز به عنوان یکی از نشانه‌های ظرفیت و توانمندی مدیریتی استان در سطح ملی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بیش از پیش این رشته و تقویت ارتباطات و حمایت‌های ملی از اسکواش چهارمحال و بختیاری باشد.

کد مطلب 6968582

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