به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله ربانی مهر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت اسکواش در استان و اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر اظهار کرد: از روز نخست مسئولیت در هیئت اسکواش رویکرد اصلی ما دوری از حاشیه‌ها و تمرکز بر برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلند مدت بود و اصلی‌ترین چالش استان در ابتدای کار نبود زیرساخت‌های استاندارد به شمار می‌رفت.

وی افزود: مجموعه ورزشی مریانج از استاندارد لازم برخوردار نبود و سالن مشارکتی شهرداری نیز در اختیار هیئت اسکواش قرار نداشت اما با پیگیری‌های مداوم و تعامل با شهرداری، اداره‌کل ورزش و جوانان و فدراسیون سالن شهرداری در اختیار هیئت قرار گرفت و یک کورت پارکی نیز در بوستان مردم راه‌اندازی شد که اکنون سانس‌های آن از صبح تا شب کاملا فعال است.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان با بیان اینکه تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته رشته اسکواش جهش چشمگیری داشته است، گفت: براساس ارزیابی‌های فدراسیون اسکواش شمار ورزشکاران بیش از ۶۰ درصد و در برآورد میدانی تا ۹۰ درصد افزایش یافته و هم‌اکنون به نزدیک ۳۰۰ ورزشکار رسیده طوری که تمام سانس‌ها تکمیل شده و هم‌اکنون با کمبود فضا برای ثبت‌نام متقاضیان جدید روبه‌رو هستیم.

پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه تخصصی اسکواش همدان

ربانی مهر با اشاره به ارتقای چشمگیر جایگاه استان در سطح کشور تصریح کرد: در ارزیابی سالانه فدراسیون که براساس ۲۰ شاخص دقیق انجام می‌شود هیئت اسکواش استان همدان با صعودی ۱۴ پله‌ای از رتبه بیست و یکم به جایگاه پنجم کشور رسید که موفقیتی بزرگ در کنار استان‌های برخوردار و صاحب‌نام محسوب می‌شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه تخصصی اسکواش در منطقه کوچه مشکی همدان بیان کرد: این مجموعه تخصصی در زمینی به مساحت تقریبی یک هزار متر مربع در حال ساخت است و تاکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در این طرح چهار کورت شامل سه کورت آموزشی و یک کورت شیشه‌ای ویژه مسابقات بین‌المللی، سالن بدنسازی، رختکن و جایگاه تماشاگران پیش‌بینی شده است.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان با بیان اینکه تکمیل و بهره‌برداری از این مجموعه نیازمند ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان اعتبار است، خاطرنشان کرد: رایزنی‌هایی با مسئولان استان و فدراسیون انجام شده است و در صورت تامین منابع مالی بخش اصلی پروژه تا تابستان سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید که همدان را به یکی از قطب‌های اصلی میزبانی مسابقات ملی و آسیایی در غرب کشور بدل خواهد کرد.

وی در پایان با اشاره به موفقیت‌های فنی ورزشکاران همدان یادآور شد: با تمرکز بر رده‌های پایه و نونهالان سال گذشته موفق به کسب مدال نقره و امسال موفق به کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی کشور شدیم و به زودی نخستین بازیکن ملی‌پوش استان نیز به اردوی تیم ملی برای رقابت‌های بین‌المللی مالزی دعوت خواهد شد.