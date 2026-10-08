فراجا با قدرت پای نظام و مردم ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ولی‌الله گرجی شامگاه چهارشنبه در آیین گرامیداشت شهید گروهبان یکم نظام دست‌گشاده که در جریان درگیری با اشرار مسلح در محور بمپور-ایرانشهر به شهادت رسید، در میدان شهدای ۱۷ شهریور آمل اظهار کرد: خدمت زمانی ارزشمند و الهی می‌شود که با نیت خالص و برای رضای خداوند انجام شود و خدمت در نیروی انتظامی یکی از جلوه‌های مهم این مسیر است.

وی افزود: مأموران فراجا با هدف خدمت به مردم، نظام اسلامی و دفاع از امنیت جامعه وارد این عرصه شده‌اند و مسیر آنان، مسیر مجاهدت و فداکاری است.

رئیس عقیدتی‌سیاسی فرماندهی انتظامی آمل با اشاره به جایگاه شهادت در فرهنگ اسلامی تصریح کرد: باز بودن مسیر شهادت، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مجموعه انتظامی است و نیروهای فراجا با تقدیم جان خود از امنیت و آرامش مردم صیانت می‌کنند.

گرجی با بیان اینکه شهدا با خداوند معامله می‌کنند، گفت: شهید با ایثار جان خود، جامعه را زنده نگه می‌دارد و فرهنگ شهادت همواره عامل پویایی و مقاومت ملت‌ها بوده است.

وی ادامه داد: ملت ایران با فرهنگ ایثار و شهادت شناخته می‌شود و دشمنان نمی‌توانند با محاسبات مادی، ملتی را که به ارزش‌های الهی و آرمان‌های خود پایبند است، از مسیر خود منحرف کنند.

رئیس عقیدتی‌سیاسی فراجای آمل با اشاره به فشارها و توطئه‌های دشمنان علیه کشور افزود: دشمن تصور می‌کرد با ایجاد فشار و هدف قرار دادن شخصیت‌ها و نیروهای مدافع امنیت می‌تواند مردم را از میدان خارج کند، اما حضور مردم نشان داد که فرهنگ مقاومت و شهادت همچنان زنده است.

گرجی تأکید کرد: فراجا با تمام توان در کنار نظام و مردم حضور دارد و در مسیر تأمین امنیت جامعه لحظه‌ای کوتاهی نخواهد کرد.

وی با اشاره به شهادت گروهبان یکم نظام دست‌گشاده و دیگر شهدای مدافع امنیت خاطرنشان کرد: فراجا خود را موظف به پاسداشت راه شهدا و پیگیری آرمان‌هایی می‌داند که این عزیزان برای آن جان خود را تقدیم کردند.

رئیس عقیدتی‌سیاسی فرماندهی انتظامی آمل در پایان گفت: پیام این اجتماع، ادامه مسیر شهدا و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و فداکاری است و پرچم خونخواهی و مطالبه خون شهدای مظلوم نباید بر زمین بماند.