به گزارش خبرنگار مهر، مریم ملکی صادقی فرماندار سلسله ظهر امروز دوشنبه در در دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، با قدردانی از خدمات مجموعه جهاد کشاورزی استان در طول یک سال گذشته، به‌ویژه در شرایط جنگ رمضان، از تأمین به‌موقع کالاها و اقلام اساسی در سطح استان و شهرستان سلسله تقدیر کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی شهرستان سلسله اظهار کرد: توسعه این ظرفیت‌ها، حمایت از تولیدکنندگان و استفاده از فرصت‌های موجود می‌تواند زمینه رونق اقتصادی و افزایش درآمد کشاورزان و باغداران منطقه را فراهم کند.

سلسله دارای ظرفیت ویژه در بخش کشاورزی است

در ادامه این دیدار، نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، با تشریح برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده در بخش‌های مختلف کشاورزی، شهرستان سلسله را دارای ظرفیت و پتانسیل ویژه در این حوزه دانست.

وی همچنین برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی برای سال زراعی پیش‌رو را تشریح کرد و بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهرستان در مسیر توسعه بخش کشاورزی تأکید داشت.

جشنواره گردو فرصتی برای معرفی محصول سلسله

صیادی با اشاره به برگزاری جشنواره گردو در شهرستان سلسله، این رویداد را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان، شناساندن گردوی سلسله در سطح استان و کشور و ایجاد زمینه برای برندسازی این محصول عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان افزود: گردوی شهرستان سلسله از نظر طعم و کیفیت، محصولی ممتاز و کم‌نظیر در سطح کشور است و می‌توان با معرفی مناسب و برندسازی آن، زمینه افزایش ارزش افزوده محصول و درآمد باغداران منطقه را فراهم کرد.

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای برگزاری جشنواره گردو

صیادی با تأکید بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این رویداد اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی با همکاری فرمانداری شهرستان سلسله و تمامی دستگاه‌های اجرایی استانی این جشنواره را برگزار خواهد کرد.