به گزارش خبرگزاری مهر، عطا حسن‌پور در سخنانی، اظهار کرد: انجمن ورشوسازان بروجرد با حضور «فاطمه مقصودی»، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ بنای تاریخی تکیه موثقی که یکی از تکیه‌باغ‌های ارزشمند شهرستان بروجرد به شمار می‌رود، با عنوان «خانه ورشو» افتتاح شد و از آن زمان به محلی برای حضور و فعالیت هنرمندان و صنعتگران این رشته تبدیل شده است.

خانه ورشو؛ پایگاهی برای احیای هنر بروجرد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان ادامه داد: در حال حاضر فعالان حوزه ورشوسازی و قلم‌زنی بروجرد در این مجموعه تاریخی مشغول فعالیت هستند و خانه ورشو به پایگاهی برای حفظ، احیا و توسعه این هنر اصیل تبدیل شده است.

اختصاص ۶۰ میلیارد تومان برای تولید ورق ورشو

حسن‌پور با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده از هنرمندان این حوزه گفت: برای نخستین بار از محل اعتبارات تبصره ۱۵، مبلغ ۶۰ میلیارد تومان برای تولید ورق ورشو به هنرمندان و فعالان این رشته اختصاص یافته است.

وی افزود: این اقدام پس از سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به شهرستان بروجرد محقق شد و می‌تواند گام مهمی در رفع مشکل تأمین مواد اولیه هنرمندان ورشوساز باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان تصریح کرد: تأمین مواد اولیه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های هنرمندان ورشوساز بوده است و با راه‌اندازی فرآیند تولید ورق ورشو در بروجرد، زمینه رفع این مشکل فراهم خواهد شد.

تقویت زنجیره تولید ورشو در بروجرد

حسن‌پور ادامه داد: با تولید ورق ورشو در داخل شهرستان، هنرمندان می‌توانند فرآیند قلم‌زنی و تولید محصولات نهایی را نیز در همین منطقه انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر تقویت زنجیره تولید، ظرفیت صادرات ورق ورشو و محصولات قلم‌زنی‌شده را افزایش داده و زمینه توسعه بازارهای داخلی و خارجی را فراهم می‌کند.

بروجرد در مسیر ثبت جهانی ورشوسازی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به جایگاه ملی هنر ورشوسازی بروجرد گفت: شهرستان بروجرد به‌عنوان نخستین شهر ملی استان لرستان با عنوان «شهر ملی ورشوسازی» در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای تکمیل پرونده ثبت جهانی این شهر در حال انجام است و امیدواریم با فراهم شدن مقدمات لازم، بروجرد به‌عنوان «شهر جهانی ورشوسازی» در فهرست شهرهای جهانی صنایع‌دستی ایران و جهان به ثبت برسد.