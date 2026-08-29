خالد رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تشدید نظارت‌های بهداشتی بر مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی در کردستان، طی روزهای نخست شهریورماه با واحدهایی که نسبت به رعایت الزامات بهداشتی و رفع نواقص اعلام‌شده بی‌توجه بوده‌اند، برخورد قانونی شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، در این خصوص اظهار کرد: از یکم تا پنجم شهریورماه، کارشناسان بهداشت محیط در جریان بازرسی‌های مستمر خود از مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی، موارد مختلف تخلف را شناسایی و مطابق ضوابط با واحدهای متخلف برخورد کردند.

وی افزود: نتیجه این بازرسی‌ها، پلمب ۹ واحد صنفی در شهرستان‌های سنندج و سروآباد و همچنین شناسایی و خارج کردن حدود ۲ تن مواد غذایی غیرمجاز و تاریخ‌مصرف‌گذشته از چرخه مصرف در مریوان بود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: در سنندج هشت واحد صنفی شامل چهار نانوایی، دو واحد اغذیه‌فروشی، یک مرغ‌فروشی و یک آرایشگاه به دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی، برطرف نکردن نواقص و بی‌توجهی به اخطارهای بهداشتی پلمب شدند.

رحمانی ادامه داد: در شهرستان سروآباد نیز یک واحد نانوایی به دلیل بی‌توجهی به الزامات بهداشتی و اخطارهای صادرشده، مشمول برخورد قانونی و پلمب شد.

وی با اشاره به وضعیت مواد غذایی شناسایی‌شده در مریوان عنوان کرد: در جریان بازدیدهای کارشناسان بهداشت محیط، حدود ۲ تن مواد غذایی غیرمجاز و تاریخ‌مصرف‌گذشته کشف شد که پس از انجام مراحل قانونی، از چرخه عرضه و مصرف خارج و معدوم شدند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در پاسخ به پرسشی درباره نحوه برخورد با واحدهای متخلف، اظهار کرد: روند نظارت بهداشتی به شکل مستمر انجام می‌شود و در مواردی که نواقص بهداشتی مشاهده شود، تذکر و اخطارهای لازم به متصدیان داده می‌شود.

وی افزود: چنانچه واحد صنفی نسبت به رفع نواقص اعلام‌شده اقدام نکند یا تخلف خود را ادامه دهد، موضوع وارد مرحله برخورد قانونی خواهد شد و پلمب واحد نیز یکی از اقداماتی است که مطابق مقررات در دستور کار قرار می‌گیرد.

رحمانی با تأکید بر اینکه سلامت مواد غذایی ارتباط مستقیمی با سلامت عمومی جامعه دارد، گفت: نظارت‌های بهداشت محیط تنها با هدف برخورد با متخلفان انجام نمی‌شود، بلکه پیشگیری از بروز تهدیدهای بهداشتی، ارتقای استانداردهای بهداشت در واحدهای صنفی و اطمینان از سلامت مواد غذایی عرضه‌شده به مردم، از اهداف اصلی این برنامه‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: متصدیان مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی و همچنین اماکن عمومی باید الزامات بهداشتی را جدی بگیرند و نسبت به تذکرها و اخطارهای کارشناسان بی‌تفاوت نباشند، چرا که رعایت اصول بهداشتی بخشی از مسئولیت اجتماعی آنان در قبال سلامت شهروندان است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به استمرار این بازرسی‌ها بیان کرد: کارشناسان بهداشت محیط در شهرستان‌های مختلف استان به صورت مستمر وضعیت مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی را بررسی می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات لازم بر اساس نوع و میزان تخلف انجام خواهد شد.

رحمانی از شهروندان نیز خواست در صورت مشاهده مواد غذایی مشکوک، شرایط غیربهداشتی یا هرگونه تخلف مرتبط با سلامت عمومی، موضوع را به مراجع بهداشتی اطلاع دهند.

وی افزود: مردم می‌توانند موارد تخلف و گزارش‌های مرتبط با مسائل بهداشتی را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا واحدهای بهداشت محیط مراکز بهداشت شهرستان‌ها اعلام کنند تا کارشناسان در کوتاه‌ترین زمان ممکن موضوع را بررسی و پیگیری کنند.

رحمانی در پایان تأکید کرد: برنامه نظارت بر مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی در سطح استان با جدیت ادامه دارد و در مواردی که تخلف، سلامت مردم را در معرض خطر قرار دهد، بدون اغماض و مطابق قوانین و مقررات با واحد متخلف برخورد خواهد شد.