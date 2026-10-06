اهمیت کاهش قند خوری در زمان مصرف آنتی بیوتیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، اکنون، پژوهشی که بر روی بیماران مبتلا به سرطان انجام شده، نشان می‌دهد که کاهش مصرف قند در دوران مصرف آنتی‌بیوتیک ممکن است به حفظ سلامت میکروبیوم کمک کند.

دکتر «مارسل ون دن برینک»، یکی از نویسندگان ارشد این مطالعه و مدیر ارشد پزشکی در بیمارستان سیتی آو هوپ در لس‌آنجلس، گفت: «بیمارانی که در حین مصرف آنتی‌بیوتیک شیرینی‌جات بیشتری می‌خوردند، بیشتر در معرض خطر کاهش تنوع میکروبیوم قرار داشتند؛ زیرا میکروب‌های مهاجم جایگزین سایر سویه‌های باکتریایی می‌شدند.»

ون دن برینک در بیانیه خبری بیمارستان توضیح داد: «آنتی‌بیوتیک‌ها تنوع باکتری‌های روده یا همان میکروبیوم‌ها را مختل می‌کنند؛ باکتری‌هایی که نقشی حیاتی در حمایت از سیستم ایمنی و سلامت کلی ما ایفا می‌کنند.»

این مطالعه شامل ۱۷۳ بیمار بستری‌شده با سرطان‌های خون بود. اکثر آن‌ها برای تضعیف سیستم ایمنی پیش از پیوند سلول‌های بنیادی، تحت شیمی‌درمانی (اغلب همراه با پرتودرمانی) قرار گرفتند.

همچنین تمام بیماران دست‌کم یک نوع آنتی‌بیوتیک (اغلب از نوع بسیار قوی) دریافت کردند تا در برابر عفونت‌ها محافظت شوند.

تیم تحقیق طی پنج سال، از نمونه‌های مدفوع ۱۵۸ نفر از این بیماران برای بررسی تنوع باکتری‌ها در میکروبیوم روده آن‌ها استفاده کرد.

آن‌ها همچنین با همکاری بخش آشپزخانه بیمارستان، به تحلیل دقیق ۴۰ هزار قلم ماده غذایی موجود در بیش از ۹۴۰۰ وعده غذایی مصرف‌شده توسط بیماران در طول دوره درمان پرداختند.

ون دن برینک خاطرنشان کرد: «برخلاف مطالعات تغذیه‌ای گذشته که بر حافظه بیماران درباره آنچه خورده‌اند یا سایر نظرسنجی‌های غیردقیق متکی بودند، ما سوابق غذایی بسیار دقیقی در اختیار داشتیم که هم‌زمان با روند درمان ثبت شده بودند. این امر به ما امکان داد تا الگوهایی را شناسایی کنیم که در غیر این صورت، تشخیص آن‌ها غیرممکن بود. یک الگوی واضح پدیدار شد: بیمارانی که مصرف شیرینی را کاهش دادند، علیرغم درمان با آنتی‌بیوتیک، میکروبیوم‌های روده‌ای متنوع‌تر و بهتر حفظ‌شده‌تری داشتند.»

این تیم دریافت که به ازای هر ۱۰۰ گرم افزایش قند روزانه (معادل قند یک میلک‌شیک بزرگ)، تنوع میکروبیوم در بیمارانی که آنتی‌بیوتیک مصرف می‌کردند، ۲۴ درصد کاهش یافت.

این تغییرات می‌تواند تأثیر زیادی بر سلامت بیماران داشته باشد. محققان گفتند که اگر به میکروب‌هایی مانند انتروکوک اجازه داده شود که در روده رشد کنند، خطر عفونت‌های خونی، و سایر عوارض تهدیدکننده جان برای بیماران سرطانی افزایش می‌یابد.

محققان خاطرنشان کردند که در آزمایش بر روی حیوانات، موش‌هایی که هم آنتی‌بیوتیک و هم رژیم غذایی پر ساکارز مصرف کردند، رشد سریع انتروکوک را در روده‌های خود نشان دادند. با این حال، موش‌هایی که رژیم غذایی پرقند را بدون دریافت آنتی‌بیوتیک دریافت کردند، میکروبیوم سالم خود را حفظ کردند.

او فکر می‌کند که این یافته‌ها می‌تواند بر منوی بیمارستان‌ها در آینده تأثیر بگذارد.

ون دن برینک خاطرنشان کرد: «بسیاری از غذاها و نوشیدنی‌هایی که ما بیماران بستری را به مصرف آنها تشویق می‌کنیم، مانند شیک‌های مغذی، اسموتی‌ها و نوشیدنی‌های ورزشی، حاوی قند زیادی هستند. این چیزی است که ما باید هنگام تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها ارزیابی کنیم.»

ون دن برینک گفت: «توصیه به همه افرادی که آنتی‌بیوتیک مصرف می‌کنند برای اجتناب از قند، زود است. از سوی دیگر، ما شواهد محکمی نداریم که پروبیوتیک‌ها به حفظ یا بازیابی تنوع میکروبیوم کمک کنند و بسیاری از مردم به هر حال آنها را مصرف می‌کنند.»

پیام اصلی او: «محدود کردن مصرف قند در رژیم غذایی هیچ ضرری ندارد و امتحان کردن آن آسان است.»