انتخاب عضو هیئت علمی دانشگاه به عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، هادی رمضانی در نشست خبری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به مناسبت آغاز سال تحصیلی که ظهر دوشنبه در سالن جلسات ساختمان مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه پژوهش، دانشگاه در آخرین رتبه‌بندی اعلام‌شده توانسته است در میان دانشگاه‌های جامع کشور رتبه ۱۰ را کسب کند و در میان تمامی دانشگاه‌های کشور، شامل دانشگاه‌های جامع، صنعتی و علوم پزشکی، در جایگاه ۴۰ قرار گیرد.

معاون پژوهش دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گفت: همچنین در رتبه‌بندی سال گذشته، دانشگاه در میان دانشگاه‌های آسیایی در بازه رتبه‌ای ۴۰۱ تا ۵۰۰ قرار داشت و در میان دانشگاه‌های جهان نیز در بازه ۱۲۰۱ تا ۱۴۰۰ قرار گرفت. در رتبه‌بندی سال جاری، جایگاه دانشگاه در میان دانشگاه‌های کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در حوزه‌های تخصصی، مهندسی مکانیک دانشگاه در رتبه ۲۱ قرار گرفته و برای نخستین‌بار رتبه نخست کشور را در میان گروه‌های مهندسی مکانیک کسب کرده است. این جایگاه بالاتر از برخی دانشگاه‌های صنعتی شناخته‌شده کشور قرار گرفته و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای پژوهشی دانشگاه در این دوره به شمار می‌رود. در رتبه‌بندی‌های موضوعی نیز جایگاه دانشگاه در حوزه مهندسی مکانیک در سال‌های اخیر در میان دانشگاه‌های برتر کشور قرار داشته است.

این مسئول عنوان کرد: در رتبه‌بندی‌های ملی نیز دانشگاه در ارزیابی‌های مربوط به دانشگاه‌های جامع کشور جایگاه قابل توجهی داشته است. بر اساس گزارش‌های موجود، در یکی از رتبه‌بندی‌های پیشین، دانشگاه در جایگاه ۲۷ قرار گرفته و در ارزیابی‌های بعدی نیز روند جایگاه آن در میان دانشگاه‌های جامع و کل دانشگاه‌های کشور مورد توجه بوده است. این نتایج نشان‌دهنده ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه و عملکرد مناسب گروه‌های آموزشی در سال‌های اخیر است.

وی ادامه داد: در کنار این رتبه‌بندی‌ها، دانشگاه در سال گذشته در میان پژوهشگران و برگزیدگان علمی کشور نیز دستاوردهای مهمی داشته است. چند تن از اعضای هیئت علمی در زمره پژوهشگران برتر قرار گرفته‌اند و برای نخستین‌بار یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه در حوزه علوم انسانی به عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری انتخاب شده است. همچنین یک رساله دکتری دانشگاه به عنوان رساله تقاضامحور برگزیده شد که از دستاوردهای مهم دانشگاه در حوزه پژوهش محسوب می‌شود.

وی یادآور شد: در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه نیز دانشگاه طی سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. در شش ماهه نخست سال جاری، حجم قراردادهای پژوهشی تقریباً به اندازه کل قراردادهای سال گذشته بوده و انتظار می‌رود در نیمه دوم سال نیز رشد بیشتری در قراردادهای پژوهشی و ارتباط با صنعت ایجاد شود.

این مسئول مطرح کرد: دانشگاه همچنین برای نخستین‌بار از ظرفیت معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای قراردادهای پژوهشی استفاده کرده و هفت قرارداد پژوهشی آن مشمول این معافیت‌ها شده‌اند. همچنین دو قرارداد دیگر در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان در حال پیگیری بوده است.

وی ادامه داد: در حوزه زیرساخت‌های پژوهشی، استفاده از تجهیزات آزمایشگاه مرکزی در سال گذشته حدود پنج برابر افزایش یافته است و برنامه‌ریزی برای تجهیز، تعمیر و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها ادامه دارد. با وجود محدودیت منابع مالی، حمایت مستقیم از آزمایشگاه‌ها و زیرساخت‌های پژوهشی در دستور کار قرار گرفته تا فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.

رمضانی مطرح کرد: در حوزه علوم انسانی و اجتماعی نیز دانشگاه با ایجاد ظرفیت‌های جدید برای برگزاری کرسی‌های علمی، مناظره و نظریه‌پردازی، فعالیت‌های خود را گسترش داده است. در شش ماهه نخست سال جاری، تعداد کرسی‌های برگزارشده به میزان قابل توجهی افزایش یافته و دانشگاه تلاش کرده است از این ظرفیت برای بررسی مسائل، پرسش‌ها و موضوعات علمی و اجتماعی استفاده کند.

وی افزود: یکی دیگر از محورهای مهم فعالیت پژوهشی، ارتقای جایگاه مجلات علمی دانشگاه و حرکت به سمت نمایه‌شدن آنها در پایگاه‌های بین‌المللی است. در آخرین ارزیابی انجام‌شده، از میان ۱۱ مجله‌ای که ارزیابی آنها اعلام شده، پنج مجله موفق به کسب رتبه «الف»، پنج مجله رتبه «ب» و یک مجله رتبه «ج» شده است و ارزیابی چهار مجله دیگر نیز در حال انجام است. دانشگاه برنامه‌ریزی کرده است با بهبود شرایط و رفع موانع موجود، حداقل دو مجله را در سال آینده به نمایه‌های بین‌المللی معتبر برساند.

این مسئول تصریح کرد: در حوزه علوم انسانی نیز بین‌المللی‌شدن مجلات اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از تولیدات علمی این حوزه از طریق نمایه‌های بین‌المللی بیشتر دیده خواهد شد و می‌تواند تأثیر مستقیم‌تری بر شاخص‌های رتبه‌بندی دانشگاه داشته باشد. در همین راستا، امتیازات لازم برای ارتقای چند مجله در حوزه‌های روان‌شناسی، تاریخ و جامعه‌شناسی نیز کسب شده و برنامه‌ریزی برای حرکت آنها به سمت نمایه‌های بین‌المللی ادامه دارد.

وی در پایان گفت: در مجموع، دانشگاه با توجه به محدودیت منابع و شرایط موجود، بازنگری در سیاست‌های پژوهشی، نظام امتیازدهی، حمایت از طرح‌های پژوهشی و تشویق آثار علمی را دنبال کرده است. هدف این اقدامات، استفاده بهینه از منابع، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، توسعه زیرساخت‌های پژوهشی، ارتقای جایگاه مجلات علمی و افزایش اثرگذاری تولیدات علمی دانشگاه در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی است.