روشندل: پژوهش در علوم پزشکی گلستان باید به حل مسائل جامعه منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا روشندل ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فعالیت‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه بر دو محور اصلی ارتقای جایگاه علمی و مرجعیت پژوهشی دانشگاه در سطح ملی و بین‌المللی و همچنین تولید شواهد علمی برای حل مسائل و نیازهای جامعه، به‌ویژه در استان گلستان، متمرکز شده است.

وی افزود: بر اساس آخرین ارزیابی وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان در حوزه تحقیقات و فناوری از رتبه ۳۲ کشور در ارزیابی پیشین به رتبه ۲۵ در میان بیش از ۶۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور ارتقا یافته که نشان‌دهنده رشد قابل توجه شاخص‌های پژوهشی دانشگاه است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به افزایش فعالیت‌های تحقیقاتی دانشگاه گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۷۹ طرح تحقیقاتی در دانشگاه به تصویب رسید و روند اجرای طرح‌های پژوهشی همچنان رو به رشد است.

روشندل همچنین از افزایش تولیدات علمی دانشگاه خبر داد و اظهار کرد: تعداد مقالات منتشر شده در مجلات بین‌المللی از ۵۰۱ مقاله در سال ۲۰۲۴ به ۵۱۲ مقاله در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. همچنین تعداد مقالات حاصل از همکاری‌های بین‌المللی پژوهشگران دانشگاه از ۱۴۱ مقاله به ۱۶۲ مقاله رسیده که بیانگر گسترش تعاملات علمی با مراکز پژوهشی جهان است.

وی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سال ۱۴۰۴ را ورود دانشگاه علوم پزشکی گلستان به نظام رتبه‌بندی بین‌المللی «لایدن» عنوان کرد و افزود: این موفقیت برای نخستین بار رقم خورده و زمینه ارتقای جایگاه دانشگاه در عرصه جهانی را فراهم می‌کند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ یکی از مجلات علمی دانشگاه نیز موفق شد در یک پایگاه معتبر بین‌المللی نمایه شود؛ اتفاقی که در سطح کشور تنها برای هفت مجله علمی رخ داد و یکی از این هفت مجله متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گلستان بود.

روشندل با اشاره به موفقیت‌های حوزه فناوری گفت: یکی از واحدهای فناور دانشگاه در جشنواره رازی به عنوان واحد فناور برگزیده کشور انتخاب شد که دستاوردی ارزشمند در مسیر توسعه فناوری و تجاری‌سازی دانش به شمار می‌رود.

وی همچنین از افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه در عرصه پژوهش خبر داد و اظهار کرد: سه دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در بیست‌وپنجمین کنگره ملی پژوهش و فناوری موفق به کسب عناوین برتر کشوری شدند و عنوان پژوهشگر برتر کشور را به دست آوردند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به ارتقای جایگاه آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه افزود: این مجموعه در سال ۱۴۰۴ به عنوان عضو فعال شبکه آزمایشگاهی کشور ارتقا یافت و اکنون به یکی از مراکز شناخته‌شده پژوهشی در سطح استان و کشور تبدیل شده است.

روشندل بر اهمیت «ترجمان دانش» تأکید کرد و گفت: هدف دانشگاه تنها تولید علم نیست، بلکه تلاش می‌کنیم نتایج تحقیقات و یافته‌های علمی به زبان قابل فهم در اختیار مدیران، تصمیم‌گیران و عموم مردم قرار گیرد تا پژوهش‌ها بتوانند در حل مسائل جامعه نقش مؤثرتری ایفا کنند.