به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با همکاری کارکنان منطقه برق پاکدشت و مأموران فراجا، ۱۵ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در یکی از کارخانه‌های شهرک صنعتی عباس‌آباد شناسایی و جمع‌آوری شد.

وی افزود: این دستگاه‌ها پس از دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر استخراج غیرمجاز رمزارز در یک کارخانه تولید مصنوعات فولادی و فلزی و رصد میزان مصرف برق، توسط کارشناسان اداره لوازم اندازه‌گیری و حراست منطقه برق پاکدشت شناسایی شدند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ادامه داد: کارشناسان این شرکت با همراهی مأموران فراجا به محل مراجعه کردند و ۱۵ دستگاه استخراج رمزارز را در میان ضایعات فلزی کارخانه کشف و جمع‌آوری کردند و برای متخلف نیز پرونده تشکیل شد.

محمودی همچنین از کشف و جمع‌آوری ۶ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در یک منزل مسکونی در سرآسیاب شهرستان ملارد خبر داد و گفت: این تخلف پس از مشکوک شدن کارشناسان منطقه برق ملارد به میزان مصرف یک اشتراک خانگی و انجام بررسی‌های میدانی شناسایی شد.

وی افزود: پس از بازدید از محل و احراز استفاده غیرمجاز از برق به صورت مستقیم از شبکه فشار ضعیف، کارشناسان منطقه برق ملارد با همکاری پلیس اقتصادی و پس از دریافت مجوز قضایی وارد این منزل شدند و ۶ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز را از داخل حمام کشف کردند.

محمودی خاطرنشان کرد: پرونده متخلفان این دو مورد برای رسیدگی و پیگیری قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.