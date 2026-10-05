حفظ اشتغال خط قرمز در حمایت از تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی بعدازظهر دوشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مازندران با اشاره به شرایط حاکم بر بخش صنعت و تولید کشور، اظهار کرد: در این جلسه ۱۱ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی استان مورد بررسی قرار گرفت و برای هر یک از این واحدها متناسب با نوع مشکل، راهکارهای اجرایی ارائه شد.

وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی در شرایط فعلی با موانع متعددی در زمینه تأمین مواد اولیه و نیازهای جاری مواجه هستند، افزود: مدیریت استان تلاش دارد از تمام ظرفیت‌های موجود برای پشتیبانی از بخش تولید استفاده کند تا مشکلات موجود، روند فعالیت صنایع را متوقف نکند.

استاندار مازندران ادامه داد: بخشی از مسائل مطرح‌شده در این نشست به تعهدات و مشکلات بانکی، مسائل مالیاتی، تأمین برق و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی بازمی‌گردد که تلاش شد برای هر کدام راهکار متناسب و قابل اجرا در نظر گرفته شود.

یونسی رستمی، صیانت از اشتغال موجود را از اولویت‌های اصلی مدیریت استان برشمرد و گفت: هدف این است که واحدهای تولیدی در اثر فشارهای اقتصادی به مرحله تعطیلی یا کاهش نیروی انسانی نرسند و کارگران شاغل، امنیت شغلی خود را از دست ندهند.

وی افزود: در شرایط دشوار کنونی، همه دستگاه‌های مسئول باید در کنار تولیدکنندگان قرار گیرند تا واحدهای صنعتی بتوانند با عبور از مشکلات موجود، فعالیت خود را حفظ و استمرار دهند.

استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به منافع تولیدکنندگان و جامعه تصریح کرد: تصمیمات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید باید به گونه‌ای باشد که ضمن کمک به استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، منافع عمومی و اشتغال نیز حفظ شود.

یونسی رستمی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید زمانی اثربخش خواهد بود که نتیجه آن هم برای فعالان اقتصادی و هم برای جامعه ملموس باشد؛ از این رو تلاش می‌کنیم با تصمیمات کارشناسی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف، زمینه عبور واحدهای تولیدی از شرایط فعلی را فراهم کنیم.