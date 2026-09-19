موانع تولید واحدهای معدنی در مازندران برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی صبح شنبه در سومین نشست شورای معادن استان مازندران، با اشاره به اهمیت بخش معدن در اقتصاد استان اظهار کرد: حمایت از فعالیت‌های معدنی باید در چارچوب قوانین و مقررات دنبال شود و هدف ما این است که موانع غیرضروری از مسیر واحدهای تولیدی برداشته شود.

وی افزود: واحدهای معدنی که ظرفیت افزایش تولید دارند باید به صورت دقیق شناسایی شوند و مشکلات آنها مورد به مورد بررسی و برای رفع موانع موجود، راهکارهای قانونی ارائه شود.

استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان الزامات قانونی و حمایت از تولید تصریح کرد: رعایت ضوابط قانونی در فعالیت‌های معدنی یک اصل است، اما نباید فرآیندهای اداری و تصمیمات غیرضروری موجب کند شدن فعالیت واحدهای تولیدی شود.

یونسی رستمی همچنین به مصوبات این نشست در حوزه مجوزهای برداشت اشاره کرد و گفت: بخشی از تصمیمات امروز برای تأمین نیاز پروژه‌های عمرانی و راهسازی استان اتخاذ شده است تا گلوگاه‌های موجود در اجرای طرح‌های زیربنایی کاهش یابد.

وی ادامه داد: توسعه راه‌ها و زیرساخت‌های عمرانی نیازمند تأمین به‌موقع مصالح است و شورای معادن باید با بررسی کارشناسی، زمینه اجرای سریع‌تر پروژه‌های زیرساختی را فراهم کند.

استاندار مازندران در پایان تأکید کرد: سیاست استان حمایت از تولید، توسعه زیرساخت‌ها و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های معدنی است و این موضوع باید با رعایت کامل الزامات زیست‌محیطی و قانونی و با تصمیم‌گیری به‌موقع دنبال شود.

در ادامه این نشست، وضعیت تعدادی از واحدهای معدنی استان و مشکلات آنها مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورای معادن درباره راهکارهای رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای دارای ظرفیت توسعه تصمیم‌گیری کردند.

همچنین موضوع مجوزهای برداشت مورد نیاز پروژه‌های عمرانی و راهسازی در دستور کار قرار گرفت و مصوباتی برای تسهیل روند اجرای این طرح‌ها به تصویب رسید.