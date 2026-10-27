به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند عصر سه شنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان با بررسی مشکلات ۱۰ واحد تولیدی، بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های اجرایی و متناسب با شرایط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بررسی کارشناسی مشکلات واحدهای تولیدی از اولویت‌های حمایت از تولید است، اظهار داشت: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها باید با جدیت همراه باشد تا موانع فعالیت تولیدکنندگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

استاندار سمنان با اشاره به مشکلات برخی واحدهای اقتصادی در تأمین و ذخیره‌سازی منابع مورد نیاز افزود: در رسیدگی به این مسائل باید شرایط واقعی بنگاه‌ها و ظرفیت‌های قانونی موجود مورد توجه قرار گیرد تا ضمن رعایت مقررات، امکان اجرای تعهدات فراهم شود و فعالیت واحدهای تولیدی با وقفه مواجه نشود.

کولیوند همچنین بر پیگیری موضوع مهلت‌دهی به برخی صادرکنندگان و واحدهای اقتصادی برای انجام تعهدات تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های مسئول باید با بررسی ظرفیت‌های قانونی و مصوبات موجود، زمینه فراهم شدن فرصت متناسب برای ایفای تعهدات را بررسی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به تفاوت شرایط تولید در بخش‌های اقتصادی تصریح کرد: مشکلات واحدهای فعال در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته باید به‌صورت تخصصی بررسی شود و زمان مورد نیاز برای تکمیل فرایند تولید و شرایط واقعی فعالیت این واحدها در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.

استاندار سمنان با تأکید بر تعیین تکلیف مسائل قابل‌حل در سطح استان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با کاهش فرایندهای اداری غیرضروری، افزایش هماهنگی و پیگیری مستقیم مشکلات، روند رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان را تسریع کنند.

کولیوند با اشاره به نقش بخش‌های صنعت و کشاورزی در تولید و اشتغال استان افزود: برنامه‌های حمایتی باید متناسب با شرایط اقتصادی استان و نیازهای واقعی واحدهای تولیدی تدوین و اجرا شود.