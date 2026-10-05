قم برای برگزاری انتخابات شوراها وارد مرحله آمادگی نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری ظهر دوشنبه در دهمین جلسه ستاد انتخابات استان قم بر ضرورت آماده‌سازی همه بخش‌های اجرایی برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تأکید کرد و خواستار تسریع در تشکیل هیئت‌های اجرایی، شناسایی و آموزش نیروها و رفع نواقص زیرساختی شد.



وی با اشاره به زمان‌بر بودن مراحل مختلف برگزاری انتخابات اظهار کرد: با توجه به احتمال فشرده شدن فرآیندهای اجرایی، ستاد انتخابات استان و فرمانداری‌ها باید از هم‌اکنون آمادگی لازم را برای انجام مراحل مختلف در کوتاه‌ترین زمان ممکن ایجاد کنند.



رئیس ستاد انتخابات استان قم همچنین بر ضرورت هماهنگی میان کمیته‌های ستاد، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: تأمین نیازهای انسانی و اجرایی و برطرف کردن نواقص موجود باید با جدیت دنبال شود تا مقدمات برگزاری انتخابات بدون وقفه فراهم شود.



حیدری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را فرصتی برای ایجاد پویایی و تنوع در مدیریت شهری و روستایی دانست و گفت: برگزاری انتخابات به نفع مردم است و می‌تواند زمینه حضور نیروهای جدید، ارائه ایده‌های تازه و تقویت امید اجتماعی را فراهم کند.



تأکید بر آمادگی سریع‌تر عوامل اجرایی



رئیس ستاد انتخابات استان قم بر ضرورت فراهم کردن زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، آگاهانه و به دور از تنش تأکید کرد و افزود: حتی در صورت وجود دشواری در مسیر برگزاری انتخابات، همه بخش‌های مرتبط باید برای انجام مسئولیت‌های خود آمادگی داشته باشند.



در بخش دیگری از این نشست، آخرین وضعیت زیرساخت‌های فناوری و ارتباطی انتخابات مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از اقدامات انجام‌شده در این حوزه ارائه شد.



بر اساس گزارش مطرح‌شده در جلسه، ۱۳۱ دستگاه صندوق اخذ رأی جدید وارد استان قم شده است و مربیان حوزه فناوری اطلاعات نیز آموزش‌های لازم را پشت سر گذاشته‌اند.



همچنین پوشش ارتباطی شعب اخذ رأی در دستور بررسی قرار دارد و مقرر شده است زیرساخت‌های ارتباطی و فنی پیش از برگزاری انتخابات به صورت عملیاتی مورد آزمایش قرار گیرد تا نواقص احتمالی در فرصت باقی‌مانده شناسایی و برطرف شود.



در ادامه نشست، موضوع تأمین نیروی انسانی مورد نیاز انتخابات نیز بررسی شد و بر استفاده از ظرفیت نیروهای جدید، بانوان و نیروهای توانمند دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مردمی برای تکمیل عوامل اجرایی تأکید شد.



ضرورت تعیین تکلیف زمان برگزاری انتخابات



امیرعباس بقایی نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت مشخص شدن زمان برگزاری انتخابات اظهار کرد: اجرای فرآیندهای انتخاباتی بر اساس تقویم پیش‌بینی‌شده به زمان کافی نیاز دارد و کوتاه شدن بازه زمانی می‌تواند انجام مراحل مختلف را با دشواری بیشتری همراه کند.



فرماندار قم تأمین اعتبار مورد نیاز شعب اخذ رأی را از دیگر موضوعات مهم پیش‌روی انتخابات دانست و افزود: بازچینی و ساماندهی عوامل اجرایی نیز باید متناسب با زمان‌بندی انتخابات انجام شود و این موضوعات نیازمند تعیین تکلیف است.



وی بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق فرمانداری‌ها برای تأمین نیازهای حوزه‌های انتخاباتی تأکید کرد و گفت: آمادگی هیئت‌های اجرایی و شناسایی نیازهای هر حوزه باید با جدیت دنبال شود تا فرآیندهای اجرایی متناسب با زمان‌بندی نهایی پیش برود.



در این نشست همچنین آخرین وضعیت حوزه‌های انتخاباتی و اقدامات انجام‌شده برای فراهم کردن مقدمات انتخابات مورد ارزیابی قرار گرفت و بر هماهنگی میان بخش‌های مختلف اجرایی تأکید شد.



احتمال برگزاری انتخابات در آبان



سیدعلی پرواز نیز با اشاره به روند تعیین زمان برگزاری انتخابات اظهار کرد: زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت در حال بررسی است و احتمال برگزاری انتخابات در نیمه نخست آبان‌ماه وجود دارد.



مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری قم افزود: زمان قطعی انتخابات پس از اتخاذ تصمیم از سوی مراجع ذی‌صلاح به استان‌ها اعلام خواهد شد و برنامه‌ریزی‌های اجرایی بر اساس زمان نهایی انجام می‌شود.



در ادامه بر ضرورت آماده‌سازی هیئت‌های اجرایی و تکمیل ظرفیت نیروی انسانی مورد نیاز شعب تأکید شد و فرمانداری‌های استان موظف شدند موضوعات مرتبط با حوزه‌های انتخاباتی را با جدیت پیگیری کنند.



همچنین مقرر شد بررسی و رفع نیازهای فنی و ارتباطی، آزمایش زیرساخت‌های انتخاباتی و تکمیل اقدامات مرتبط با عوامل اجرایی تا پیش از زمان برگزاری انتخابات دنبال شود.



در پایان این جلسه بر هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها و کمیته‌های ستاد انتخابات استان برای تکمیل مقدمات و فراهم کردن شرایط برگزاری انتخاباتی قانونمند و مطلوب تأکید شد.