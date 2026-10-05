به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، با هدف رسیدگی به مشکلات و چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در نقاط مختلف کشور، نشست مشترکی با حضور مسئولان صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی، تعدادی از نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان از شهرستان‌های مختلف امروز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در محل صندوق برگزار شد.

این نشست با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، دکتر عبدالوحید فیاضی نماینده مردم شهرستان‌های نور و محمودآباد، دکتر حسین حق‌وردی نماینده مردم شهرقدس، شهریار و ملارد، نماینده دکتر علی خزایی نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس، دکتر سیامک ناصری معاون تسهیلات و تجاری‌سازی و دکتر مجید مهدوی معاون ارتباطات و امور بین‌الملل صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر رضا محمودی لموکی معاون حقوقی و امور مجلس معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، و جمعی از مدیران عامل شرکت‌های دانش‌بنیان از شهرستان‌های نور، محمودآباد، قدس، شهریار، ملارد و ورامین برگزار شد.

در جریان برگزاری این نشست‌ها، نمایندگان ۱۹ شرکت‌ دانش‌بنیان از شهرستان‌های مختلف، گزارشی از وضعیت فعالیت شرکت، چالش‌ها و نیازهای خود را برای توسعه فعالیت‌ها ارائه کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین صندوق نوآوری و شکوفایی و معاون حقوقی و امور مجلس معاونت علمی نیز ضمن بررسی ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها شرکت‌های دانش‌بنیان در این مناطق، راهکارهای لازم را برای کمک به حل مشکلات، تقویت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری در این شهرستان‌ها، ارائه کردند.

براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، این نشست‌ها به صورت منظم با حضور نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان از نقاط مختلف کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی برگزار خواهند شد.