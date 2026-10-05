مهر و موم ۶ نانوایی در گچساران به دلیل مصرف بیش از حد نمک

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین رضائی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای خبازی دوگنبدان اظهار کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر نان به یکی از منابع اصلی دریافت نمک پنهان در رژیم غذایی مردم تبدیل شده و این مسئله یکی از دغدغه‌های مهم حوزه سلامت عمومی است.

وی با اشاره به ارتباط مصرف بالای نمک با بیماری‌های قلبی و عروقی افزود: بیماری‌های قلبی و عروقی از عوامل اصلی مرگ‌ومیرهای زودرس محسوب می‌شوند و مصرف بیش از اندازه نمک نیز یکی از عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید این بیماری‌ها است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران تصریح کرد: با توجه به اینکه نان قوت غالب مردم محسوب می‌شود، کنترل میزان نمک مورد استفاده در فرآیند تولید نان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و کارشناسان حوزه بهداشت این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنند.

شناسایی ۶ نانوایی متخلف

رضائی در تشریح روند بازرسی‌های انجام‌شده گفت: طی روزهای گذشته کارشناسان بهداشت با حضور میدانی در واحدهای نانوایی شهرستان گچساران، از نان‌های تولیدی نمونه‌برداری و میزان نمک موجود در آنها را مورد آزمایش و بررسی قرار دادند.

وی ادامه داد: نتایج بررسی‌ها نشان داد در برخی واحدها میزان نمک مورد استفاده چندین برابر حد مجاز بوده است که ادامه این روند می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را با مخاطره مواجه کند.

وی بیان کرد: در همین راستا، ۶ واحد نانوایی به دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی و استفاده بیش از حد استاندارد از نمک، مهر و موم شدند.

رضائی با تأکید بر استمرار نظارت بر نانوایی‌ها گفت: تمامی نانوایی‌های سطح شهرستان گچساران طی هفته جاری بار دیگر مورد ارزیابی و بازرسی دقیق قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده تکرار تخلف، با واحدهایی که سلامت مردم را به مخاطره بیندازند، بدون اغماض و مطابق قانون برخورد خواهد شد.

کیفیت آرد در کنار کاهش نمک

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران همچنین بر ضرورت توجه به کیفیت آرد مورد استفاده نانوایی‌ها تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط باید با ورود جدی‌تر به موضوع کیفیت آرد و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه تولید نان باکیفیت را فراهم کنند.

رضائی افزود: کیفیت پایین آرد نباید به عاملی برای افزایش مصرف نمک در فرآیند پخت نان تبدیل شود و لازم است با ارتقای کیفیت مواد اولیه، نانوایان نیز بتوانند نانی سالم و مطابق استانداردهای بهداشتی تولید کنند.

وی تأکید کرد: سلامت شهروندان خط قرمز حوزه بهداشت است و نظارت بر کیفیت نان و رعایت استانداردهای بهداشتی در واحدهای نانوایی با جدیت ادامه خواهد داشت.