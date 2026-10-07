به گزارش خبرنگار مهر، سعید کتابی فرماندار ملایر و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط صبح چهارشنبه به‌صورت سرزده از تعدادی از واحدهای نانوایی شهرستان ملایر بازدید کردند.

در این بازدید میدانی وضعیت عرضه و توزیع نان، کیفیت پخت، رعایت وزن و قیمت مصوب، مسائل بهداشتی و نحوه خدمت‌رسانی نانوایی‌ها به شهروندان از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار ملایر در این بازدید با تاکید بر اینکه نان به طور مستقیم با معیشت و سفره مردم ارتباط دارد، گفت: کیفیت نان، رعایت حقوق مردم و عرضه مناسب و منظم آن خط قرمز نظارت‌ها است و دستگاه‌های مسئول باید با حضور مستمر در میدان روند فعالیت نانوایی‌ها را به‌دقت رصد کنند.

سعید کتابی همچنین بر استمرار و تشدید بازرسی‌های میدانی تاکید کرد و افزود: رعایت ضوابط بهداشتی، قیمت مصوب، وزن قانونی و کیفیت مطلوب پخت باید به‌صورت مستمر کنترل شود و در صورت مشاهده تخلف دستگاه‌های مسئول مطابق قانون اقدام کنند.

در جریان این بازدید همچنین مسائل و مشکلات واحدهای نانوایی مورد بررسی قرار گرفت و بر هماهنگی دستگاه‌های متولی برای رفع موانع و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم تاکید شد.