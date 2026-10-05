ناپایداری جوی تا ۲ روز آینده در استان ایلام ماندگار است

مجتبی میهن‌پرست در گفتگو با خبرنگار مهر، با بررسی نقشه‌های هواشناسی اظهار داشت: تا یکی دو روز آینده به علت افزایش شاخص‌های ناپایداری، شرایط برای وقوع رگبار، رعد و برق و همرفت‌های جوی مهیا خواهد بود.

وی افزود: بارش‌های اوایل پاییز شبیه بارش‌های اواخر بهار هستند و با رعد و برق همراه‌اند و می‌توانند به‌صورت نقطه‌ای تقویت شوند و خطر سیلاب‌های ناگهانی را داشته باشند؛ حتی ممکن است در برخی مناطق اصلاً باران نبارد، اما در بالادست همان منطقه بارش رخ دهد.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: هرچند پتانسیل وقوع این بارش‌ها نسبت به روزهای قبل تا حدودی کاهش یافته، اما همچنان این خطر وجود دارد و باید تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

میهن‌پرست درباره وضعیت دما نیز گفت: به تدریج از امروز نسبت به دیروز، دمای هوا افزایش می‌یابد و حدود سه درجه افزایش دما تا اواخر هفته انتظار می‌رود.

وی اظهار کرد: پس از این سامانه، جو استان به یک استراحت چند روزه می‌رود و هوا پایدار خواهد شد؛ همراه با همرفت‌ها و رگبار و رعد و برق‌هایی که اشاره شد، گاهی افزایش سرعت باد نیز پیش‌بینی می‌شود.