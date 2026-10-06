  1. استانها
  2. گلستان
۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۷:۰۷

معقولی: دمای هوا تا چهارشنبه افزایشی است

معقولی: دمای هوا تا چهارشنبه افزایشی است

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم جوی نسبتاً آرام تا چهارشنبه خبر داد و گفت: دمای هوا در این مدت روند افزایشی خواهد داشت و در برخی مناطق احتمال وقوع گرد و غبار وجود دارد.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، تا روز چهارشنبه جوی نسبتاً آرام در سطح استان گلستان حاکم خواهد بود.

وی افزود: در این مدت، در برخی مناطق استان احتمال وقوع پدیده گرد و غبار وجود دارد و شهروندان به‌ویژه در مناطق مستعد باید نسبت به کاهش کیفیت هوا توجه داشته باشند.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به شرایط دمایی استان گفت: روند دما تا روز چهارشنبه افزایشی خواهد بود و انتظار می‌رود بیشینه دمای هوا در نقاط مختلف استان به حدود ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد برسد.

معقولی ادامه داد: از روز چهارشنبه با عبور امواج کم‌دامنه از روی استان، شرایط جوی تغییر می‌کند و احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در برخی مناطق گلستان وجود دارد.

کد مطلب 6969154

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها