معقولی: دمای هوا تا چهارشنبه افزایشی است

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، تا روز چهارشنبه جوی نسبتاً آرام در سطح استان گلستان حاکم خواهد بود.

وی افزود: در این مدت، در برخی مناطق استان احتمال وقوع پدیده گرد و غبار وجود دارد و شهروندان به‌ویژه در مناطق مستعد باید نسبت به کاهش کیفیت هوا توجه داشته باشند.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به شرایط دمایی استان گفت: روند دما تا روز چهارشنبه افزایشی خواهد بود و انتظار می‌رود بیشینه دمای هوا در نقاط مختلف استان به حدود ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد برسد.

معقولی ادامه داد: از روز چهارشنبه با عبور امواج کم‌دامنه از روی استان، شرایط جوی تغییر می‌کند و احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در برخی مناطق گلستان وجود دارد.