به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا غلامرضایی با اشاره به ضرورت پاسخگویی به‌موقع به نیازهای افراد در شرایط آسیب‌پذیر اظهار کرد: تغییرات اجتماعی، افزایش و تنوع آسیب‌های اجتماعی، کاهش نسبی ظرفیت حمایتی برخی خانواده‌ها و اجرای طرح‌های ساماندهی شهری، موجب افزایش مراجعات به مدیریت شبانه بهزیستی شده است.

وی افزود: بخشی از این مراجعات مربوط به موارد ارجاعی و دارای دستور قضایی است که با توجه به شرایط افراد، نیازمند پیگیری و تعیین تکلیف هستند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین ادامه داد: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۹۶ مورد به مدیریت شبانه ارجاع شد که این موارد پس از پذیرش و بررسی، با هماهنگی مراکز و دستگاه‌های مرتبط پیگیری و متناسب با شرایط هر فرد اقدامات لازم برای تعیین تکلیف آنان انجام شد.

افزایش ۵۰ درصدی ارجاع‌های قضایی

غلامرضایی با اشاره به افزایش مراجعات مدیریت شبانه در موارد دارای دستور قضایی گفت: تعداد این موارد در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: تداوم فعالیت مدیریت شبانه این امکان را فراهم کرده است که افراد بی‌مکان و سایر افراد ارجاعی در شرایط آسیب‌پذیر، خارج از ساعات معمول اداری نیز به خدمات حمایتی دسترسی داشته باشند و وضعیت آنان برای تعیین تکلیف و ساماندهی مناسب بررسی شود.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین یکی از رویکردهای مهم در این حوزه را حرکت از «پذیرش صرف» به سمت تعیین تکلیف سریع و مسئله‌محور عنوان کرد و گفت: تلاش شده است با تقویت هماهنگی میان مراکز و دستگاه‌های مرتبط، موارد فوری و دارای دستور قضایی با سرعت بیشتری پیگیری شوند.

کاهش بلاتکلیفی افراد در معرض آسیب

غلامرضایی خاطرنشان کرد: افزایش پاسخگویی خارج از ساعات اداری، کاهش بلاتکلیفی افراد در معرض آسیب، مدیریت موقعیت‌های بحرانی و فوری اجتماعی و فراهم کردن دسترسی افراد به خدمات حمایتی، از مهم‌ترین نتایج استمرار فعالیت مدیریت شبانه بهزیستی استان است.

وی تأکید کرد: هدف اصلی در این فرایند، جلوگیری از رهاشدگی افراد در چرخه آسیب‌های اجتماعی و فراهم کردن زمینه تعیین تکلیف و ساماندهی آنان متناسب با شرایط فردی و اجتماعی است.