درویشی: خدمات بهزیستی در بحران جنگ بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین جلسه مدیریت بحران ادارهکل بهزیستی استان کرمانشاه عصر سهشنبه با حضور مدیرکل، معاونان، رؤسای واحدهای تخصصی و نماینده حوزه مدیریت بحران استانداری برگزار شد و آخرین وضعیت خسارات و اقدامات انجامشده مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، معاون توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی بهزیستی استان با اشاره به آسیبهای واردشده به بخش اشتغال گفت: بیش از ۲۰۰ واحد شغلی تحت پوشش به دلیل شرایط جنگی دچار خسارت شده و فعالیت آنها متوقف شده است.
وی ادامه داد: دو کارگاه تولیدی نیز بهطور کامل تخریب شدهاند و میزان خسارت وارده به این واحدها به دهها میلیارد تومان میرسد، با این حال حمایتهای مالی و تسهیلاتی برای جبران بخشی از این خسارات در دستور کار قرار گرفته است.
این مسئول همچنین از آسیب به واحدهای مسکونی مددجویان خبر داد و افزود: صدها واحد مسکونی دچار خسارت شده و تعدادی نیز بهطور کامل تخریب شدهاند که رسیدگی به وضعیت آنها در حال انجام است.
در ادامه جلسه، معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان با اشاره به افزایش نیازهای روانی جامعه در شرایط جنگی اظهار کرد: هزاران تماس با سامانه «صدای مشاور» برقرار شده که بخش قابل توجهی از آنها مرتبط با پیامدهای جنگ بوده است.
وی با بیان اینکه تیمهای مداخله در بحران بهصورت فعال در میدان حضور داشتهاند، گفت: دهها تیم تخصصی با مشارکت نیروهای داوطلب در این مدت خدمات مشاورهای و حمایتی ارائه کردهاند و مراکز مثبت زندگی نیز در رسیدگی به پروندههای مددکاری نقش مؤثری داشتهاند.
در بخش دیگری از این نشست، رئیس اداره اورژانس اجتماعی بهزیستی استان از افزایش چشمگیر مراجعات خبر داد و افزود: تماسها با اورژانس اجتماعی در این دوره چندین برابر شده و نیروهای تخصصی بهصورت شبانهروزی در حال ارائه خدمات هستند.
وی همچنین از نگهداری شبانهروزی افراد درگیر با آسیب اعتیاد در مراکز تحت پوشش خبر داد و گفت: خدمات حمایتی و درمانی برای این گروه بدون وقفه ادامه دارد.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه نیز با اشاره به حجم بالای خسارات واردشده به این مجموعه گفت: در جریان جنگ اخیر، بخشهایی از زیرساختهای اداری بهزیستی آسیب جدی دیده اما ارائه خدمات به مردم حتی برای لحظهای متوقف نشده است.
درویشی افزود: در همان ساعات اولیه بحران، نیروها در مکانهای جایگزین مستقر شدند و روند خدمترسانی با سرعت ادامه یافت که این موضوع نشاندهنده آمادگی این نهاد در مواجهه با شرایط بحرانی است.
وی در پایان با اشاره به اقدامات حمایتی انجامشده خاطرنشان کرد: ارائه خدمات مشاورهای به آسیبدیدگان و توزیع بستههای معیشتی در میان خانوادههای تحت پوشش از جمله اقدامات انجامشده در این مدت بوده است.
نظر شما