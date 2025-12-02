غلامرضایی: ۲۷ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی قزوین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا غلامرضایی در نشست خبری اداره کل بهزیستی استان که به مناسبت روز جهانی معلولین برگزار شد، اظهار کرد: روز جهانی معلولین فرصتی دوباره برای اطلاعرسانی و آگاهسازی عمومی فراهم میآورد، هرچند خدمترسانی به جامعه هدف تنها به یک روز یا یک هفته محدود نمیشود اما این ایام رسالت ویژهای در برجستهسازی فعالیتها و خدمات برای گروههای خاص دارد.
وی افزود: بر اساس آمارهای اداره کل بهزیستی استان قزوین، در مجموع ۲۷ هزار و ۵۶۶ معلول تحت پوشش قرار دارند که ۳۶ درصد آنان زنان و ۶۳ درصد مردان هستند. خوشبختانه در گروههای سنی پایینتر، بهویژه صفر تا ۱۰ سال و ۱۰ تا ۲۰ سال، آمار بسیار کمتر است که نشانهای از اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و مشاورههای ژنتیکی در سالهای اخیر است.
غلامرضایی ادامه داد: بررسیها نشان میدهد حدود ۴۰ درصد معلولیتها منشأ ژنتیکی و ۶۰ درصد منشأ محیطی دارند و طبق آخرین شیوعشناسی، ۱۱.۸ درصد جمعیت کشور دارای معلولیت هستند و استان قزوین اندکی بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.
وی تصریح کرد: بیشترین معلولین تحت پوشش مربوط به معلولیتهای رشدی–هوشی و ذهنی است که بیش از ۴۰ درصد را شامل میشود و بخش قابل توجهی از این افراد در درجات شدید و خیلی شدید قرار دارند و یا در مراکز شبانهروزی نگهداری میشوند یا با حمایت مالی خانوادهها در محیط خانه مراقبت میشوند. سایر گروهها نیز در طیفهای خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید پراکندهاند.
مدیرکل بهزیستی استان گفت: پیشگیری و غربالگریهای بینایی و شنوایی برای کودکان سه تا شش سال هر ساله اجرا میشود و بیش از ۵۰ هزار کودک تحت پوشش قرار میگیرند.
وی عنوان کرد: تنها در شش ماه نخست سال جاری، ۲۰ هزار و ۹۸ کودک مبتلا شناسایی و وارد فرآیند درمان شدند. طرح غربالگری تا ۱۵ اسفند ادامه دارد و خانوادهها دعوت شدهاند با مراجعه به پایگاههای سنجش، سلامت فرزندان خود را تضمین کنند.
وی همچنین به فعالیت شش مرکز مشاوره ژنتیک در استان اشاره کرد و افزود: این مراکز خدمات خود را بهصورت رایگان یا با حمایت مالی ارائه میدهند و برای خانوادههایی که سابقه معلولیت دارند یا در معرض ازدواجهای فامیلی هستند، اهمیت ویژهای دارد.
غلامرضایی در ادامه اظهار کرد: در مجموع، ۴۰ مرکز توانبخشی تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان فعالیت میکنند که ۱۲ مرکز آن شبانهروزی است. این مراکز علاوه بر مراقبت درمانی، وظیفه آموزش، حرفهآموزی و توانمندسازی مددجویان را بر عهده دارند تا آنان به استقلال فردی دست یابند.
وی افزود: از امروز نیز نمایشگاه آثار و تولیدات هنری و دستی معلولین در نگارخانه اداره ارشاد افتتاح شده است که فرصتی برای معرفی توانمندیهای هنری عزیزانی است که حتی با معلولیتهای شدید اعصاب و روان، توانستهاند آثاری ارزشمند خلق کنند.
مدیرکل بهزیستی استان بیان کرد: توانبخشی مبتنی بر جامعه در ۲۱ روستا و ۶ محیط شهری استان اجرا میشود و حدود ۳۰ درصد جمعیت شهری و بخش قابل توجهی از جمعیت روستایی را تحت پوشش قرار داده است. این طرح شامل پنج مؤلفه اصلی از جمله سلامت، آموزش، امرار معاش، توانمندسازی اجتماعی و مناسبسازی است و تسهیلگران و مددکاران در این حوزه وظیفه دارند افراد در معرض آسیب یا دارای معلولیت را شناسایی و برای بهرهمندی از خدمات سازمان ارجاع دهند.
وی افزود: هماکنون ۴۹ مرکز مشاوره تحت نظارت سازمان فعالیت دارند که ۱۱ مرکز بهطور تخصصی در حوزه اختلالات روانی خدمات ارائه میدهند. تحلیلهای سازمان نشان میدهد عوامل خانوادگی و نبود ارتباط مؤثر میان والدین و فرزندان بیشترین نقش را در بروز آسیبهای روانی و افکار خودکشی دارند.
غلامرضایی تصریح کرد: در حوزه درآمدزایی، پروژه انرژی خورشیدی بهعنوان یکی از طرحهای توانمندسازی مطرح شده است که با وجود دریافت تسهیلات خوداشتغالی برای ۴۳ نفر از مددجویان، به دلیل عدم تخصیص زمین و افزایش هزینهها، روند کار با مشکل مواجه شد و طرح در مرحله بررسی منابع اعتباری قرار دارد.
وی درباره مناسبسازی فضاهای عمومی گفت: این موضوع تکلیف قانونی همه دستگاههای اجرایی است و کارگروههای تخصصی بهطور ماهانه وضعیت دستگاهها را ارزیابی و نقاط ضعف را گزارش میکنند. بسیاری از مراکز رفاهی و تفریحی سرویسهای بهداشتی مناسبسازی شدهاند، هرچند هنوز نواقص وجود دارد و نیازمند ارائه مصادیق دقیق از سوی مردم و رسانهها است.
غلامرضایی خاطرنشان کرد: امسال شهر قزوین بهعنوان شهر دوستدار سالمند معرفی شد و پروژههایی همچون طراحی و بهرهبرداری از پارک ویژه کودکان اوتیسم آغاز شده است. همچنین در هر شهرستان یک پارک مناسبسازی برای افراد دارای معلولیت ایجاد خواهد شد.
وی درباره حمایتهای مالی گفت: ۲۵۴۰ نفر مشمول دریافت حق پرستاری هستند و مبلغ حق پرستاری برای هر فرد ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است. علاوه بر آن، وسایل کمک توانبخشی همچون ویلچر، واکر و سایر تجهیزات مورد نیاز بر اساس آییننامه و شرایط احراز در اختیار مددجویان قرار میگیرد.
مدیرکل بهزیستی استان افزود: فرایند استخدام معلولین در سال دوم با اعلام همگانی از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی آغاز شده است و آزمون دوم استخدام ویژه معلولین در پیش است. سال گذشته برای نخستین بار این طرح اجرا شد و ۱۱۱ نفر از معلولین جذب و وارد عرصه اشتغال شدند.
وی گفت: طبق قوانین، تمامی دستگاههای اجرایی موظفاند ۳۰ درصد از اپراتورهای تلفن و متصدیان دفتری را به جامعه هدف معلولین اختصاص دهند و مسئولان بهزیستی از مدیران دستگاهها خواستهاند تا مفاد قانون حمایت از معلولین را مرور کنند و از ظرفیت تحصیلی و توانمندی افراد تحت پوشش در حوزههای دولتی بهرهبرداری کنند.
غلامرضایی همچنین از فراهم شدن ۸۰۰ فرصت شغلی و تسهیلات خوداشتغالی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای جامعه معلولین خبر داد و افزود: تاکنون ۷۰ درصد از جامعه تحت پوشش توانستهاند از این تسهیلات بهرهمند شوند و به استقلال شغلی دست یابند.
وی در پایان گفت: بهزیستی استان قزوین در حوزه آگاهسازی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی کارگاههای آموزشی متعددی برای افراد در معرض خطر برگزار کرده است و بیش از ۳۰۰ خانواده در صورت نیاز از خدمات مشاوره رایگان تا ۱۰ جلسه بهرهمند شدهاند.
