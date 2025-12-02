  1. استانها
غلامرضایی: ۲۷ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی قزوین هستند

قزوین- مدیرکل بهزیستی استان قزوین اعلام کرد که در مجموع ۲۷ هزار و ۵۶۶ معلول تحت پوشش قرار دارند و بیشترین گروه سنی آنان بین ۴۰ تا ۷۰ سال است.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا غلامرضایی در نشست خبری اداره کل بهزیستی استان که به مناسبت روز جهانی معلولین برگزار شد، اظهار کرد: روز جهانی معلولین فرصتی دوباره برای اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی فراهم می‌آورد، هرچند خدمت‌رسانی به جامعه هدف تنها به یک روز یا یک هفته محدود نمی‌شود اما این ایام رسالت ویژه‌ای در برجسته‌سازی فعالیت‌ها و خدمات برای گروه‌های خاص دارد.

وی افزود: بر اساس آمارهای اداره کل بهزیستی استان قزوین، در مجموع ۲۷ هزار و ۵۶۶ معلول تحت پوشش قرار دارند که ۳۶ درصد آنان زنان و ۶۳ درصد مردان هستند. خوشبختانه در گروه‌های سنی پایین‌تر، به‌ویژه صفر تا ۱۰ سال و ۱۰ تا ۲۰ سال، آمار بسیار کمتر است که نشانه‌ای از اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و مشاوره‌های ژنتیکی در سال‌های اخیر است.

غلامرضایی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد معلولیت‌ها منشأ ژنتیکی و ۶۰ درصد منشأ محیطی دارند و طبق آخرین شیوع‌شناسی، ۱۱.۸ درصد جمعیت کشور دارای معلولیت هستند و استان قزوین اندکی بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

وی تصریح کرد: بیشترین معلولین تحت پوشش مربوط به معلولیت‌های رشدی–هوشی و ذهنی است که بیش از ۴۰ درصد را شامل می‌شود و بخش قابل توجهی از این افراد در درجات شدید و خیلی شدید قرار دارند و یا در مراکز شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند یا با حمایت مالی خانواده‌ها در محیط خانه مراقبت می‌شوند. سایر گروه‌ها نیز در طیف‌های خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید پراکنده‌اند.

مدیرکل بهزیستی استان گفت: پیشگیری و غربالگری‌های بینایی و شنوایی برای کودکان سه تا شش سال هر ساله اجرا می‌شود و بیش از ۵۰ هزار کودک تحت پوشش قرار می‌گیرند.

وی عنوان کرد: تنها در شش ماه نخست سال جاری، ۲۰ هزار و ۹۸ کودک مبتلا شناسایی و وارد فرآیند درمان شدند. طرح غربالگری تا ۱۵ اسفند ادامه دارد و خانواده‌ها دعوت شده‌اند با مراجعه به پایگاه‌های سنجش، سلامت فرزندان خود را تضمین کنند.

وی همچنین به فعالیت شش مرکز مشاوره ژنتیک در استان اشاره کرد و افزود: این مراکز خدمات خود را به‌صورت رایگان یا با حمایت مالی ارائه می‌دهند و برای خانواده‌هایی که سابقه معلولیت دارند یا در معرض ازدواج‌های فامیلی هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

غلامرضایی در ادامه اظهار کرد: در مجموع، ۴۰ مرکز توانبخشی تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان فعالیت می‌کنند که ۱۲ مرکز آن شبانه‌روزی است. این مراکز علاوه بر مراقبت درمانی، وظیفه آموزش، حرفه‌آموزی و توانمندسازی مددجویان را بر عهده دارند تا آنان به استقلال فردی دست یابند.

وی افزود: از امروز نیز نمایشگاه آثار و تولیدات هنری و دستی معلولین در نگارخانه اداره ارشاد افتتاح شده است که فرصتی برای معرفی توانمندی‌های هنری عزیزانی است که حتی با معلولیت‌های شدید اعصاب و روان، توانسته‌اند آثاری ارزشمند خلق کنند.

مدیرکل بهزیستی استان بیان کرد: توانبخشی مبتنی بر جامعه در ۲۱ روستا و ۶ محیط شهری استان اجرا می‌شود و حدود ۳۰ درصد جمعیت شهری و بخش قابل توجهی از جمعیت روستایی را تحت پوشش قرار داده است. این طرح شامل پنج مؤلفه اصلی از جمله سلامت، آموزش، امرار معاش، توانمندسازی اجتماعی و مناسب‌سازی است و تسهیلگران و مددکاران در این حوزه وظیفه دارند افراد در معرض آسیب یا دارای معلولیت را شناسایی و برای بهره‌مندی از خدمات سازمان ارجاع دهند.

وی افزود: هم‌اکنون ۴۹ مرکز مشاوره تحت نظارت سازمان فعالیت دارند که ۱۱ مرکز به‌طور تخصصی در حوزه اختلالات روانی خدمات ارائه می‌دهند. تحلیل‌های سازمان نشان می‌دهد عوامل خانوادگی و نبود ارتباط مؤثر میان والدین و فرزندان بیشترین نقش را در بروز آسیب‌های روانی و افکار خودکشی دارند.

غلامرضایی تصریح کرد: در حوزه درآمدزایی، پروژه انرژی خورشیدی به‌عنوان یکی از طرح‌های توانمندسازی مطرح شده است که با وجود دریافت تسهیلات خوداشتغالی برای ۴۳ نفر از مددجویان، به دلیل عدم تخصیص زمین و افزایش هزینه‌ها، روند کار با مشکل مواجه شد و طرح در مرحله بررسی منابع اعتباری قرار دارد.

وی درباره مناسب‌سازی فضاهای عمومی گفت: این موضوع تکلیف قانونی همه دستگاه‌های اجرایی است و کارگروه‌های تخصصی به‌طور ماهانه وضعیت دستگاه‌ها را ارزیابی و نقاط ضعف را گزارش می‌کنند. بسیاری از مراکز رفاهی و تفریحی سرویس‌های بهداشتی مناسب‌سازی شده‌اند، هرچند هنوز نواقص وجود دارد و نیازمند ارائه مصادیق دقیق از سوی مردم و رسانه‌ها است.

غلامرضایی خاطرنشان کرد: امسال شهر قزوین به‌عنوان شهر دوستدار سالمند معرفی شد و پروژه‌هایی همچون طراحی و بهره‌برداری از پارک ویژه کودکان اوتیسم آغاز شده است. همچنین در هر شهرستان یک پارک مناسب‌سازی برای افراد دارای معلولیت ایجاد خواهد شد.

وی درباره حمایت‌های مالی گفت: ۲۵۴۰ نفر مشمول دریافت حق پرستاری هستند و مبلغ حق پرستاری برای هر فرد ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است. علاوه بر آن، وسایل کمک توانبخشی همچون ویلچر، واکر و سایر تجهیزات مورد نیاز بر اساس آیین‌نامه و شرایط احراز در اختیار مددجویان قرار می‌گیرد.

مدیرکل بهزیستی استان افزود: فرایند استخدام معلولین در سال دوم با اعلام همگانی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آغاز شده است و آزمون دوم استخدام ویژه معلولین در پیش است. سال گذشته برای نخستین بار این طرح اجرا شد و ۱۱۱ نفر از معلولین جذب و وارد عرصه اشتغال شدند.

وی گفت: طبق قوانین، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ۳۰ درصد از اپراتورهای تلفن و متصدیان دفتری را به جامعه هدف معلولین اختصاص دهند و مسئولان بهزیستی از مدیران دستگاه‌ها خواسته‌اند تا مفاد قانون حمایت از معلولین را مرور کنند و از ظرفیت تحصیلی و توانمندی افراد تحت پوشش در حوزه‌های دولتی بهره‌برداری کنند.

غلامرضایی همچنین از فراهم شدن ۸۰۰ فرصت شغلی و تسهیلات خوداشتغالی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای جامعه معلولین خبر داد و افزود: تاکنون ۷۰ درصد از جامعه تحت پوشش توانسته‌اند از این تسهیلات بهره‌مند شوند و به استقلال شغلی دست یابند.

وی در پایان گفت: بهزیستی استان قزوین در حوزه آگاه‌سازی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کارگاه‌های آموزشی متعددی برای افراد در معرض خطر برگزار کرده است و بیش از ۳۰۰ خانواده در صورت نیاز از خدمات مشاوره رایگان تا ۱۰ جلسه بهره‌مند شده‌اند.

