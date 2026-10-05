به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عاملی عصر دوشنبه در حاشیه دیدار با فعالان حوزه گردشگری، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: عزیزانی که در صنعت گردشگری سرمایه‌گذاری کرده‌اند، باید تسهیلات خاص و امکانات لازم در اختیارشان قرار گیرد؛ چراکه تبلیغات، تسهیلات و ابداعات از ارکان حیاتی این صنعت به شمار می‌رود.

ضرورت رفع مشکلات فعالان گردشگری

وی با تأکید بر حساسیت نسبت به رفع مشکلات فعالان گردشگری افزود: جلساتی از این دست برگزار می‌شود تا مسئولان و فعالان این حوزه مشکلات خود را مطرح کنند.

امام جمعه اردبیل تصریح کرد: یکی از افتخارات جمهوری اسلامی این است که اگر سرعین سال ۱۳۵۷ را با سرعین امروز مقایسه کنید، واقعاً امری استثنایی را شاهد خواهید بود که باید در سطح جهانی مطرح و تبلیغ شود؛ چنین چیزی در هیچ نقطه دنیا وجود ندارد و در اختیار ماست. بنابراین وظیفه داریم بهترین مدیریت و بهترین خدمات‌رسانی را داشته باشیم.

تقدیر از فعالان و درخواست پیگیری از مدیریت ارشد استان

وی از تمامی هتل‌داران، فعالان صنعت گردشگری و مدیران مربوطه تقدیر کرد و از مدیریت ارشد استان خواست با همت، دقت و حوصله کامل مشکلات مطرح‌شده را پیگیری کنند.

آیت‌الله عاملی خاطرنشان کرد: اگر در این خصوص مدیریت علمی داشته باشیم، می‌توانیم نیاز کل کشور را از جهت درآمد ارزی به‌سرعت برآورده کنیم؛ از این رو نباید فعالان صنعت گردشگری احساس تنگ‌نظری داشته باشند.

گردشگری؛ عشق یا تجارت بدون ریسک

وی ادامه داد: عزیزانی که برای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری وارد می‌شوند، از سر عشق و علاقه است؛ آنان می‌توانند سرمایه خود را به بازرگانی ببرند و با مشاغل کاذب، بیشترین درآمد را بدون ریسک داشته باشند، اما این بسیار متفاوت است با کسی که برای عزت کشور، تولید ثروت و ایجاد اشتغال تلاش می‌کند.

آمادگی سرمایه‌گذاران برای ساخت هتل‌های پنج‌ستاره

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل یادآور شد: هم‌اکنون برخی هتل‌های ما هر کدام ۳۰ تا ۴۰ نفر را به کار گرفته‌اند و پیشرفت چشمگیری داشته‌اند؛ هتل‌هایی در سطح بین‌المللی ساخته شده است. در عین حال آرزو داریم چند هتل پنج‌ستاره نیز داشته باشیم که در این خصوص سرمایه‌گذاران آماده‌اند، و از مسئولان می‌خواهم همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.