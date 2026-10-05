بازنگری پروتکل مولدسازی میگو در بوشهر با تمرکز بر ژنتیک و سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، طیبه دهاز عصر دوشنبه در نخستین نشست بررسی و اصلاح پروتکل مولدسازی میگو در استان بوشهر اظهار کرد: ساماندهی وضعیت مولدین موجود و تدوین چارچوب مشخص برای تولید مولدین سالم و باکیفیت، از الزامات توسعه پایدار صنعت تکثیر و پرورش میگو در استان است.

وی افزود: تهیه بانک اطلاعاتی جامع از مولدین موجود، یکی از محورهای مهم این برنامه است و شناسایی، ثبت مشخصات و شناسنامه‌دار کردن مولدین می‌تواند زمینه مدیریت دقیق‌تر ذخایر مولد، کنترل سوابق ژنتیکی و برنامه‌ریزی اصولی در فرآیند تولید را فراهم کند.

معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر بیان کرد: در این مسیر، به‌روزرسانی و تدوین پروتکل‌های بهداشتی تولید مولدین SPF و SPT نیز دنبال می‌شود و این موضوع با مشارکت دستگاه‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی استان انجام خواهد شد.

حرکت از مولدسازی سنتی به مدیریت ژنتیکی

دهاز با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در فرآیند مولدسازی گفت: باید از روش‌های سنتی مولدسازی عبور کرده و به سمت مدیریت ژنتیکی هوشمند حرکت کنیم؛ رویکردی که در آن شاخص‌های ژنتیکی، سلامت، کیفیت و توان تحمل مولدین در برابر بیماری‌ها به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در نخستین نشست بازنگری پروتکل مولدسازی، الزامات و ملاحظات بهداشتی، ژنتیکی و فنی مرتبط با تولید مولدین عاری از بیماری و مولدین دارای تحمل‌پذیری در برابر بیماری‌های خاص مورد بررسی قرار گرفت.

معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر افزود: بررسی ضریب همخونی و استفاده از نشانگرهای مولکولی برای شناسایی شاخص‌های تحمل‌پذیری در برابر بیماری‌ها نیز از دیگر موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست بود که باید در تدوین پروتکل جدید مورد توجه قرار گیرد.

دهاز با اشاره به ضرورت همکاری میان بخش دولتی، مراکز تحقیقاتی و فعالان صنعت میگو اظهار کرد: جلسات تخصصی بازنگری این پروتکل تا پیش از آغاز فصل جدید تولید ادامه خواهد داشت و هدف، تدوین یک پروتکل عملیاتی و قابل اجرا با مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی و اتحادیه‌های تکثیر و پرورش و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و مراکز تحقیقاتی است.

وی خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت مولدین، افزایش پایداری و بهره‌وری صنعت و کاهش ریسک‌های ناشی از بیماری‌ها و مشکلات ژنتیکی، از مهم‌ترین اهداف این برنامه است.

معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر گفت: توسعه صنعت میگوی استان بوشهر نیازمند توجه همزمان به سلامت، ژنتیک و مدیریت علمی مولدین است و بازنگری پروتکل مولدسازی می‌تواند گام مهمی برای ارتقای کیفیت تولید و افزایش پایداری صنعت میگوی استان باشد.