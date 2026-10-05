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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۴

فرماندهان انتظامی و دریابانی دیلم تجلیل شدند

فرماندهان انتظامی و دریابانی دیلم تجلیل شدند

بوشهر- فرماندار و رئیس شورای تأمین شهرستان دیلم همزمان با هفته فراجا از فرمانده انتظامی شهرستان دیلم و فرمانده پایگاه دریابانی شهرستان‌های گناوه و دیلم تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر دوشنبه در آیینی به مناسبت هفته فراجا و با همراهی اکبرحاجب‌فرد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری از سرهنگ امید صابر فرمانده انتظامی شهرستان دیلم و سرهنگ آرش اکبری فرمانده پایگاه دریابانی شهرستان‌های گناوه و دیلم قدردانی کرد.

فرماندار دیلم در این آئین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه نظم و امنیت، تأمین امنیت و آرامش مردم را از مهم‌ترین مأموریت‌های فراجا دانست و گفت: تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی در برقراری نظم، پیشگیری از جرائم و صیانت از حقوق شهروندان نقش مهمی در ارتقای امنیت عمومی دارد.

فرماندهان انتظامی و دریابانی دیلم تجلیل شدند

وی همچنین با قدردانی از تلاش نیروهای دریابانی در حفاظت از مرزهای آبی، مقابله با قاچاق و تأمین امنیت مناطق ساحلی، افزود: فعالیت دریابانی در کنار نیروهای انتظامی، نقش مهمی در تأمین امنیت پایدار و حمایت از فعالیت‌های قانونی و اقتصادی منطقه دارد.

کاظمی در پایان هفته فراجا را به فرماندهان و کارکنان انتظامی و دریابانی تبریک گفت و از خدمات و تلاش‌های آنان قدردانی کرد.

کد مطلب 6969037

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