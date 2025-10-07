به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر سه شنبه در دیدار با در این دیداریا فرمانده انتظامی، جانشین و تعدادی از پرسنل انتظامی شهرستان به مناسبت گرامیداشت هفته فراجا ، ضمن تبریک این هفته به فرمانده و کارکنان انتظامی شهرستان، از خدمات ارزنده و تلاشهای بیوقفه آنان در حفظ امنیت، آرامش و نظم اجتماعی قدردانی کرد.
فرماندار دیلم در این دیدار ضمن اشاره به نقش محوری نیروی انتظامی در تأمین امنیت پایدار اظهار داشت: امنیت، پایه و اساس توسعه و پیشرفت هر جامعه است و کارکنان خدوم انتظامی با تلاش، تعهد و ازخودگذشتگی، سهم بزرگی در ایجاد و تداوم این امنیت دارند. عملکرد نیروهای انتظامی شهرستان دیلم در عرصههای مختلف، قابل تحسین و مایه افتخار است.
وی در ادامه بر لزوم همکاری و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و انتظامی تأکید کرد و افزود: فرمانداری دیلم همواره در کنار مجموعه انتظامی است و از برنامهها و مأموریتهای این نیرو در جهت ارتقای امنیت و آرامش شهروندان حمایت خواهد کرد.
کاظمی همچنین تصریح کرد: امنیت و احساس امنیت دو مقوله اعتمادساز و آرامشبخش در جامعه هستند و سرمایهگذاری در شهرستان منوط به تحقق و تقویت این دو مؤلفه اساسی است.
فرماندار دیلم ضمن تأکید بر ضرورت همکاری و تعامل سازنده مردم با نیروهای انتظامی گفت: حفظ نظم و آرامش عمومی بدون مشارکت مردم ممکن نیست و همه باید خود را در تأمین امنیت اجتماعی سهیم بدانند.
وی افزود: مردم باید در کنار پلیس مقتدر، احساس امنیت و آرامش کنند و بدانند که نیروی انتظامی در خدمت آنان و حافظ جان، مال و ناموسشان است.
همکاری مردم با پلیس، مهمترین پشتوانه در پیشبرد مأموریتهای انتظامی
فرمانده انتظامی شهرستان دیلم ضمن تقدیر از حمایتها و همراهی فرماندار دیلم بهعنوان رئیس شورای تأمین شهرستان، گفت: بیتردید همافزایی و هماهنگی میان شورای تأمین و شورای اداری موجب بهبود شاخصهای امنیتی و ارتقای احساس امنیت در میان شهروندان شده است.
سرهنگ صابر افزود: مردم دیلم، مردمی دانا و قدرشناس هستند که همواره در کنار نیروی انتظامی ایستاده و با اعتماد و همکاری خود، نقش مؤثری در برقراری نظم و امنیت ایفا کردهاند.
فرمانده انتظامی دیلم تصریح کرد: امروز نیروی انتظامی با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، اجرای طرحهای پیشگیرانه و افزایش گشتهای محسوس و نامحسوس، تلاش دارد تا محیطی آرام و امن برای شهروندان فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه امنیت یک مطالبه عمومی و مسئولیتی همگانی است، خاطرنشان کرد: همکاری مردم با پلیس، مهمترین پشتوانه در پیشبرد مأموریتهای انتظامی و مقابله با ناهنجاریهاست.
در پایان این دیدار، فرماندار دیلم با اهدای لوح سپاس، هفته فراجا را به فرماندهی و کارکنان انتظامی شهرستان دیلم تبریک گفت و برای آنان در انجام وظایف خطیرشان آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.
