معاون فرماندار دیلم: تلاش نیروهای فراجا در تأمین امنیت قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاجب‌فرد به همراه حلیمه پسنده، بخشدار مرکزی و سرهنگ امید صابر، فرمانده انتظامی شهرستان، پنجشنبه شب با حضور در پاسگاه روستای عامری، ضمن تبریک هفته فراجا، از فرمانده و کارکنان این پاسگاه تجلیل کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دیلم در این مراسم گفت: تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای فراجا در تأمین امنیت، نظم و آرامش جامعه شایسته قدردانی است و مجموعه مدیریت شهرستان از خدمات و زحمات این نیروها حمایت می‌کند.

حاجب‌فرد با قدردانی از تلاش‌های کارکنان انتظامی اظهار کرد: حضور مسئولانه نیروهای انتظامی در نقاط مختلف شهرستان، نقش مهمی در حفظ امنیت و آرامش مردم دارد .

همچنین در ادامه با حضور در جمع کارکنان پلیس راهور شهرستان، ضمن تبریک هفته فراجا و خداقوت به کارکنان این مجموعه، از خدمات و زحمات آنان نیز تجلیل کردند.

در این آیین، دهیار روستای عامری و رئیس شورای بخش مرکزی نیز حضور داشتند.