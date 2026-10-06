وضعیت اضطراری در ایالت نیویورک آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که ایالت نیویورک در واکنش به افزایش موارد ابتلا به سرخک، وضعیت اضطراری اعلام کرد.

نیویورک از آغاز سال ۲۰۲۶ تا ۳ اکتبر (۱۱ مهر) ۱۰۸ مورد سرخک ثبت کرده است.

این وضعیت اضطراری به پرستاران اجازه می‌دهد آزمایش‌هایی را برای افراد مشکوک به سرخک تجویز دهند و داروسازان می‌توانند کودکانی تا دو ساله را واکسینه کنند.

همچنین لازم است که تمام واکسیناسیون‌های MMR ظرف ۷۲ ساعت به دفاتر ثبت واکسیناسیون ایالت یا شهر نیویورک گزارش شوند.

این وضعیت اضطراری از روز دوشنبه لازم‌الاجرا شد و تا ۴ نوامبر (۱۳ آبان) ادامه خواهد یافت.

ایالت پنسیلوانیا در همسایگی نیویورک نیز با شیوع سریع این بیماری روبه رو می کند و تا ۲ اکتبر ۹۷۷ مورد ابتلا و پنج مورد مرگ ثبت کرده است.