به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیک های جهان به منظور دلجویی از بومیان کانادا که سالها قربانی نژادپرستی شده اند، راهی این کشور خواهد شد.

واتیکان در این خصوص اعلام کرد که پاپ فرانسیس از ۲۴ تا ۳۰ ژوئیه به کانادا سفر خواهد کرد.

انتظار می رود در این سفر پاپ شخصا به خاطر نقش کلیسای کاتولیک در اداره مدارسی که در آن بسیاری از کودکان بومی مورد آزار قرار گرفته اند، عذرخواهی کند.

در بیانیه واتیکان آمده است که پاپ از شهرهای ادمونتون، کبک و ایکالویت بازدید خواهد کرد.

سال گذشته میلادی، کشف سریالی گورهای دسته جمعی کودکان بومی در کانادا غوغایی در جهان به پا کرد و ماهیت اصلی دموکراسی غربی را برملا کرد.

کشف گورهای جمعی کودکان بومی یادآور فصلی تاریک و شرم آور از تاریخ کانادا است که طی آن، دولت این کشور کودکان اقوام بومی را در راستای ممنوعیت استفاده از زبان مادری، از خانواده و قبیله شان جدا می‌کرد و آنها را به مدارس شبانه روزی وابسته به کلیساهای کاتولیک و نزد خانواده‌های سفید پوست به فرزند خواندگی می‌فرستاد.

گزارش‌های متعددی از سوء استفاده‌های جسمی، عاطفی و جنسی، از این کودکان منتشر شده است و اسناد موجود نشان می‌دهد که دانش‌آموزان این مدارس در معرض شیوع سرخک، سل، آنفلوانزا و سایر بیماری‌های مسری قرار داشتند و بسیاری جان خود را از دست می‌دادند.