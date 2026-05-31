افشای رفتارهای غیرانسانی در بازداشتگاه مهاجران آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نهادهای حقوق بشری با طرح دعوی در دادگاهی در ال پاسو واقع در تگزاس از نقض حقوق بشر در بزرگترین بازداشتگاه مهاجران در این شهر خبر دادند به طوری که از زمان افتتاح این مرکز طی ۹ ماه گذشته سه نفر در آنجا جان خود را از دست دادهاند.
بر اساس این گزارش، اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا به همراه سایر سازمانهای حقوق بشری این شکایت را به نمایندگی از چهار نفر که در حال حاضر در کمپ ایست مونتانا تحت بازداشت هستند ثبت کردند.
در این دادخواست اداره مهاجرت و وزارت امنیت داخلی آمریکا به عنوان متهمان معرفی شده اند. نهادهای مذکور اعلام کردند که هدف از این اقدام بهبود شرایط برای بیش از ۲۷۰۰ تن از کسانی که تحت بازداشت قرار دارند به شمار می رود. آنها از وقوع رفتارهای غیر انسانی در این مرکز خبر می دهند به طوری که بازداشتشدگان در قفسهای بدون پنجره نگهداری میشوند و مورد آزار جسمی توسط نگهبانان و همچنین در معرض بیماریهایی مانند سرخک و سل قرار میگیرند.
پزشکان قانونی در ال پاسو، مرگ یک مهاجر کوبایی در کمپ ایست مونتانا در ۳ ژانویه را قتل اعلام و علت آن را خفگی ناشی از فشردگی گردن ذکر کردند.
نظر شما