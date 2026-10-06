توقف کشت با آب آلوده در «دره کمبل» گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین رضایی صبح سه شنبه در بازدید از منطقه دره کمبل گچساران با اشاره به تعیین تکلیف یکی از مطالبات قدیمی شهروندان این شهرستان اظهار کرد: آبیاری زمین‌های کشاورزی حاشیه دره کمبل با آب فاضلاب و آلوده، طی دو دهه گذشته یکی از چالش‌های مهم بهداشتی و زیست‌محیطی شهرستان بود که اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته برای رفع آن، عمدتاً مقطعی بوده است.

وی افزود: در برخی مقاطع با وجود اقدامات انجام‌شده، آبیاری با آب آلوده دوباره از سر گرفته می‌شد و همین موضوع ضرورت اتخاذ راهکاری پایدار و کارشناسی برای حل این معضل را دوچندان کرده بود.

تأمین آب سالم جایگزین آبیاری با فاضلاب

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران با تأکید بر اینکه تأمین امنیت غذایی و دسترسی مردم به محصولات کشاورزی سالم از حقوق اساسی شهروندان است، گفت: مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان با اولویت قرار دادن این موضوع، تلاش کرد به جای برخوردهای مقطعی، مسئله را به صورت ریشه‌ای پیگیری کند.

رضایی بیان کرد: حدود دو سال پیش و در نخستین جلسه شورای سلامت، موضوع دره کمبل به صورت ویژه و کارشناسی بررسی و با توجه به اهمیت موضوع، مصوبه‌ای الزام‌آور برای رفع این معضل تدوین شد.

وی ادامه داد: در اجرای این مصوبه، کارشناسان بهداشت محیط با بررسی‌های دقیق و میدانی، زمین‌های کشاورزی که از آب سالم چشمه استفاده می‌کردند را از اراضی آبیاری‌شده با فاضلاب تفکیک کردند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران افزود: در همین راستا، واحد حقوقی مرکز بهداشت شهرستان هشت پرونده قضایی علیه متخلفان تشکیل و پرونده‌ها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

ورود دستگاه قضایی و تغییر مسیر تأمین آب

رضایی با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در حل این مشکل اظهار کرد: با ورود قاطع دادستان عمومی و انقلاب گچساران، فرماندار و همکاری اداره آب و فاضلاب و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران برای ایجاد مسیرهای جایگزین تأمین آب، روند آبیاری با آب آلوده متوقف شد.

وی تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، کشت در زمین‌های آلوده ممنوع و کشاورزان ملزم شدند برای آبیاری اراضی خود از آب سالم چشمه استفاده کنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران گفت: در شرایط فعلی صرفاً زمین‌هایی که از نظر بهداشتی شرایط لازم را دارند، اجازه کشت خواهند داشت و هرگونه کشت مجدد در اراضی فاقد صلاحیت به عنوان تکرار تخلف و جرم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

پایش مستمر آب و برخورد با کشت مجدد

رضایی با تأکید بر استمرار نظارت‌های بهداشتی افزود: کارشناسان بهداشت به صورت دوره‌ای وضعیت میکروبی و شیمیایی آب‌های مورد استفاده در این مناطق را پایش می‌کنند تا از سلامت منابع آبی مورد استفاده برای کشاورزی اطمینان حاصل شود.

وی هشدار داد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی در دستور کار قرار می‌گیرد و متخلفان بدون اغماض به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران با اشاره به اینکه حل این معضل نتیجه همکاری چند دستگاه بوده است، از دادستانی، فرمانداری، اداره آب و فاضلاب، اداره محیط زیست، جهاد کشاورزی، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران و همچنین مردم منطقه قدردانی کرد.

رضایی اضافه کرد: حل مشکل آبیاری اراضی کشاورزی دره کمبل که به عنوان یک معضل بهداشتی و زیست‌محیطی حدود دو دهه استمرار داشت، حاصل یک کار تیمی منسجم و عزم جدی دستگاه‌های شهرستان برای صیانت از سلامت عمومی جامعه است.