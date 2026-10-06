کاهش حدود ۲ درصدی مصرف برق در کرمان نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا حبیبی، با قدردانی از همراهی و مسئولیت‌پذیری مردم، صنایع، کشاورزان، اصناف و سایر مشترکان استان کرمان در مدیریت مصرف برق طی تابستان امسال گفت: همراهی مردم در روزهای گرم سال، سرمایه‌ای ارزشمند برای صنعت برق بود که منجر به کاهش نزدیک به ۲ درصد مصرف در پیک امسال نسبت به سال گذشته گردید و با تداوم آن می‌توان فصل زمستان را نیز با اطمینان بیشتری پشت سر گذاشت.

وی با اشاره به همکاری مشترکان در دوره اوج مصرف تابستان افزود: تابستان امسال، در کنار تلاش مستمر کارکنان صنعت برق برای تأمین و پایداری شبکه، همراهی مردم و بخش‌های مختلف جامعه نقش مهمی در مدیریت شرایط مصرف داشت و نشان داد که درک متقابل و همکاری میان مردم و صنعت برق می‌تواند به عبور موفق از دوره‌های حساس کمک کند.

وی ادامه داد: این همراهی تنها به رعایت الگوی مصرف محدود نمی‌شود، بلکه بیانگر یک سرمایه اجتماعی و احساس مسئولیت مشترک برای حفظ پایداری شبکه و تداوم خدمت‌رسانی به همه مشترکان است؛ سرمایه‌ای که ارزش آن در روزهای اوج مصرف بیش از هر زمان دیگری نمایان شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای کرمان با تأکید بر ضرورت استمرار این همراهی در ماه‌های پیش رو خاطرنشان کرد: با پایان تابستان، قرار همدلی مردم و صنعت برق به پایان نمی‌رسد؛ همان‌گونه که با همراهی یکدیگر از روزهای گرم سال عبور کردیم، برای تأمین برق پایدار در زمستان به دلیل محدودیت سوخت رسانی نیروگاه ها نیز به این همکاری و مشارکت نیاز داریم.

حبیبی افزود: تجربه تابستان نشان داد وقتی مردم و صنعت برق در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، عبور از شرایط دشوار امکان‌پذیرتر می‌شود و امروز می‌توان این تجربه را به فصل دیگری از سال پیوند زد؛ قرارمان برای زمستان نیز برقرار است.

وی با قدردانی دوباره از همراهی مردم استان کرمان، تصریح کرد: تداوم مصرف مسئولانه و توجه به مدیریت مصرف در همه بخش‌ها، زمینه را برای ارائه خدمات پایدارتر و مطمئن‌تر به مردم فراهم می‌کند و صنعت برق نیز با تمام ظرفیت برای خدمت‌رسانی و حفظ پایداری شبکه در کنار مردم خواهد بود.