۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۱

بهره‌برداری از ۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان کرمان

کرمان- مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای کرمان گفت: ۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون در استان کرمان به بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حبیبی، گفت: این نیروگاه‌ها طی سال جاری در قالب چهار ساختگاه افتتاح شده که ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در مدار استان کرمان را به ۳۴۰ مگاوات رسانده است.

وی افزود: این مجموعه شامل نیروگاه ۲۰ مگاواتی در شهرستان راور، فاز اول ۴ مگاواتی در منطقه رفسنجان، نیروگاه ۲۵ مگاواتی خود تأمین شرکت مس در شهربابک و یک واحد یک مگاواتی در چترود است.

حبیبی، اعلام کرد: در حال حاضر ۱۲ ساختگاه با ظرفیت مجموعاً ۷۰۳ مگاوات در سطح استان کرمان در مراحل مختلف اجرایی قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود بخشی از این پروژه‌ها تا پایان سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ وارد مدار شوند.

