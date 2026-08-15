برق تحویلی به صنایع بزرگ استان کرمان ۱۱ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حبیبی، با اشاره به شرایط دشوار صنعت برق کشور اظهار کرد: علی‌رغم جنگ تحمیلی و با توجه به اینکه بنا بر اعلام وزیر نیرو، بیش از چهار هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های کشور دچار خسارت شده و زیرساخت‌های صنعت برق در نقاط مختلف کشور، از جمله استان کرمان، آسیب‌هایی دیده است، تأمین برق صنایع در استان کرمان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در بخش خانگی نیز خاموشی‌ها نسبت به سال گذشته کاهش یافته است افزود: سال گذشته خاموشی‌ها از اردیبهشت‌ماه آغاز شد، اما امسال از ۲۰ تیرماه شاهد اعمال خاموشی‌ها بودیم که نشان‌دهنده کاهش زمان خاموشی نسبت به سال گذشته است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای کرمان ضمن عذرخواهی از مردم بابت محدودیت‌ها و خاموشی‌های ایجادشده، از شهروندان خواست با پیوستن به پویش «قرار همدلی» و رعایت الگوی مصرف بهینه، به صنعت برق در عبور از این شرایط کمک کنند.

حبیبی، با اشاره به کاهش ناترازی برق گفت: عمق ناترازی در سال گذشته ۱۷ هزار مگاوات بود که امسال به ۱۰ هزار مگاوات کاهش یافته است و این موضوع نویدبخش بهبود شرایط تأمین برق است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین برق شهرک‌های صنعتی گفت: طی هفته‌های گذشته، محدودیت برق در شهرک‌های صنعتی از دو روز در هفته به یک روز کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: محدودیت‌های صنایع بزرگ نیز به‌تدریج از شهریورماه کاهش خواهد یافت و در پایان فصل گرم، با کاهش نیاز مصرف، محدودیت‌ها با اولویت بخش خانگی به تدریج حذف خواهد شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای کرمان با اشاره به میزان مصرف و تولید برق استان گفت: مصرف برق استان در زمان اوج بار حدود چهار هزار مگاوات است و میزان تولید نیز در همین محدوده قرار دارد.

وی ادامه داد: برای تأمین برق، هم‌ زمان برنامه‌ریزی برای افزایش تولید، کاهش مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی در حال انجام است و صرفه‌جویی منطقی از طریق جایگزینی تجهیزات پرمصرف، استفاده بهینه از انرژی و به‌کارگیری وسایل برقی در ساعات مناسب، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به مدیریت مصرف کمک کند.

وی با اشاره به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان کرمان اظهار کرد: با پیگیری استاندار کرمان، ۶۵۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های خورشیدی تا پایان سال به ظرفیت نیروگاهی استان اضافه خواهد شد.

حبیبی، افزود: استان کرمان از نقاط مستعد برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی است و بهبود فناوری نیز موجب افزایش استقبال از این نیروگاه‌ها شده است.

وی ادامه داد: مجوزهای خوبی در حوزه انرژی خورشیدی صادر شده و روند اجرای این طرح‌ها به‌صورت مستمر رصد می‌شود و در صورتی که دارندگان مجوز نسبت به اجرای پروژه‌ها اقدام نکنند، مجوزهای صادرشده باطل خواهد شد.