آخرین وضعیت مصدومیت رضاییان؛ ۶ جای خالی در لیست فولاد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه فولاد، حمیدرضا گرشاسبی در خصوص وضعیت تمرینی تیم گفت: با توجه به تعطیلات لیگ و به درخواست حمید مطهری یک اردوی آماده‌سازی ۹ روزه در تهران برگزار کردیم و طی آن دو-سه بازی تدارکاتی انجام دادیم. پس از پایان اردو، تمرینات تیم به اهواز منتقل شده و بازیکنان در حال رسیدن به شرایط ایده‌آل برای شروع مجدد رقابت‌ها هستند.



مدیرعامل فولاد در پاسخ به پرسشی درباره استراتژی باشگاه برای نیم‌فصل دوم و بحث کسب سهمیه افزود: در مقطعی که کارخانه فولاد دچار آسیب شد، شائبه‌هایی درباره عدم تیم‌داری مطرح بود. با این حال، طی جلسات با مدیران کلان شرکت، تصمیم بر این شد که با رعایت انضباط مالی و اولویت‌بندی هزینه‌ها، با قدرت به کار ادامه دهیم. وی تأکید کرد: نمونه بارز این سیاست‌گذاری، لیست بازیکنان ماست. در لیست ۲۱ نفره بزرگسالان، تنها ۱۵ بازیکن ثبت شده و ۶ جای خالی باقی مانده است. تمرکز اصلی ما بر استفاده از ظرفیت بازیکنان جوان و استعدادهای آکادمی باشگاه است تا با این روند، آینده تیم را تضمین کنیم.



گرشاسبی درباره حواشی پیرامون جام حذفی گفت: باشگاه فولاد خوزستان آمادگی کامل خود را برای حضور در این رقابت‌ها اعلام کرده است. ما حتی در صورت عدم حضور ملی‌پوشان، با تکیه بر بازیکنان جوان خود در این مسابقات شرکت خواهیم کرد، هرچند منتظر تصمیم نهایی متولیان برگزاری هستیم.



وی همچنین در خصوص تیم «فولاد ب» و شرایط میزبانی آن در رقابت ها، اظهار داشت: علی رغم همه چالش های موجود، تلاش اصلی ما حفظ سهمیه در لیگ دسته اول بود. با توجه به فرصت محدود آماده‌سازی پیش‌فصل، از هواداران انتظار داریم با درک شرایط، فرصت کافی برای هماهنگی تیم قائل شوند. در بحث میزبانی نیز، طی توافق با ایوب والی، تصمیم گرفتیم به دلیل وضعیت چمن ورزشگاه شهدای فولاد که پاسخگوی دو بازی در هفته نیست، تا زمان ترمیم و رفع مشکلات، میزبانی مسابقات را در شهرهای دیگر خوزستان انجام دهیم.



مدیرعامل فولاد درباره آسیب‌دیدگی رامین رضاییان خاطرنشان کرد: این بازیکن در جریان دیدارهای دوستانه تیم ملی دچار آسیب‌دیدگی شد و طبق نظر کادر پزشکی، به حدود سه هفته درمان نیاز دارد. او پس از طی این دوره، با قدرت به میادین بازخواهد گشت.



گرشاسبی در پایان با تمجید از زیرساخت‌های باشگاه گفت: ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان با دارا بودن تمامی استانداردهای لازم، بدون شک یکی از بی‌نظیرترین ورزشگاه‌های کشور است. در خصوص میزبانی تیم ملی نیز آمادگی کامل داریم و در صورت درخواست فدراسیون، قطعاً همکاری خواهیم کرد؛ چرا که هدف نهایی همه باشگاه‌ها، کمک به موفقیت و سربلندی تیم ملی است.