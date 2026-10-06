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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

زنگ عاطفه‌ها در ۳ هزار مدرسه گلستان نواخته شد

زنگ عاطفه‌ها در ۳ هزار مدرسه گلستان نواخته شد

گرگان- آیین زنگ عاطفه‌ها همزمان با سراسر کشور در سه هزار مدرسه گلستان برگزار شد و در مرحله سوم این طرح، چهار هزار بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین استانی زنگ عاطفه‌ها صبح امروز با حضور قدرت‌اله نظری، مدیرکل آموزش و پرورش گلستان، عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد استان و جمعی از مسئولان در دبستان هاجر گرگان برگزار شد.

این آیین با هدف ترویج فرهنگ همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند در مدارس استان گلستان اجرا می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در مجموع ۲۲ هزار دانش‌آموز نیازمند در گلستان از بسته‌های لوازم‌التحریر این طرح بهره‌مند خواهند شد.

همچنین در مرحله سوم اجرای طرح زنگ عاطفه‌ها که امروز برگزار می‌شود، چهار هزار بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند استان توزیع خواهد شد.

کد مطلب 6969333

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