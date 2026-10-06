به گزارش خبرنگار مهر، آیین استانی زنگ عاطفه‌ها صبح امروز با حضور قدرت‌اله نظری، مدیرکل آموزش و پرورش گلستان، عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد استان و جمعی از مسئولان در دبستان هاجر گرگان برگزار شد.

این آیین با هدف ترویج فرهنگ همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند در مدارس استان گلستان اجرا می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در مجموع ۲۲ هزار دانش‌آموز نیازمند در گلستان از بسته‌های لوازم‌التحریر این طرح بهره‌مند خواهند شد.

همچنین در مرحله سوم اجرای طرح زنگ عاطفه‌ها که امروز برگزار می‌شود، چهار هزار بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند استان توزیع خواهد شد.