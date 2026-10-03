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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

فرماندار بهاباد: فرهنگ همدلی باید در طول سال تداوم داشته باشد

فرماندار بهاباد: فرهنگ همدلی باید در طول سال تداوم داشته باشد

یزد- فرماندار بهاباد بر تداوم فرهنگ همدلی و توجه به دانش‌آموزان نیازمند در طول سال تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری ظهر شنبه در جشن عاطفه‌ها در مدرسه دخترانه مریم بهاباد اظهار کرد: توجه به دانش‌آموزان نیازمند نباید تنها به ایام برگزاری جشن عاطفه‌ها محدود شود و باید در طول سال نسبت به شرایط و نیازهای یکدیگر حساس و همراه باشیم.

وی افزود: نیازهای دانش‌آموزان تنها مالی نیست و گاهی کمک درسی، همراهی، دلگرمی، شنیدن صحبت‌های یک همکلاسی و توجه به نیازهای عاطفی او می‌تواند تأثیری عمیق‌تر از کمک‌های مالی داشته باشد.

فرماندار بهاباد خاطرنشان کرد: فرهنگ همدلی، مراقبت از یکدیگر و مسئولیت‌پذیری اجتماعی باید از مدرسه و دوران کودکی در جامعه نهادینه شود.

باقری همچنین بر مشارکت همگانی برای کاهش دغدغه‌های تحصیلی دانش‌آموزان کم‌برخوردار و فراهم شدن زمینه هدایت شفاف کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم به این قشر تأکید کرد.

کد مطلب 6966477

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