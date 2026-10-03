محمد عرب در حاشیه جشن عاطفه‌ها در دبستان دکتر غلامحسین شکوهی به خبرنگار مهر گفت: تاکنون برای تهیه لوازم‌التحریر ۲۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش کمیته امداد در خراسان جنوبی، با کمک خیران و اعتبار تخصیص‌یافته از سوی کمیته امداد، ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است

وی با اشاره به اینکه همه‌ساله کمیته امداد با همکاری آموزش و پرورش و صدا و سیما در آستانه سال تحصیلی جدید جشن عاطفه‌ها را در مدارس خراسان جنوبی برگزار می‌کند، افزود: هدف از اجرای این جشن، ترویج فرهنگ احسان و نوع‌دوستی در بین دانش‌آموزان است تا از این طریق با جمع‌آوری کمک‌های مردمی، ملزومات مورد نیاز دانش‌آموزان نیازمند تهیه شود.

۲۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی ادامه داد: در خراسان جنوبی ۲۰ هزار دانش‌آموز و حدود هزار و ۱۲۴ دانشجو تحت پوشش کمیته امداد داریم.

عرب خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش، نیازمند دستان پرمهر و محبت نیکوکاران خراسان جنوبی هستند.

به گفته عرب، تاکنون به همه دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد استان لوازم‌التحریر تحویل شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: برای تهیه ملزومات آموزشی دیگر مانند لباس فرم، هزینه‌های مدارس و وسایل کمک‌آموزشی، نیازمند کمک خیران هستیم.

وی خاطرنشان کرد: به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد، بسته به نوع دانشگاه، اعم از روزانه و شبانه، و رشته‌هایی که باید شهریه پرداخت کنند، کمک‌های متفاوتی ارائه می‌شود.

عرب اظهار کرد: به دانشجویان روزانه کمک‌هزینه تحصیلی پرداخت می‌شود و همچنین بخشی از شهریه دانشجویان شبانه و رشته‌هایی که باید شهریه پرداخت کنند، به عنوان کمک‌هزینه تحصیلی پرداخت می‌شود.