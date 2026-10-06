جمشیدی: ساخت ۳۶ هزار واحد مسکن حمایتی در کردستان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین جمشیدی صبح سه شنبه در جریان بازدید از پروژه‌های مسکن حمایتی سنندج اظهار کرد: تأمین زمین و تخصیص پروژه برای بخش قابل توجهی از تعهدات استان انجام شده و روند اجرای طرح‌ها در قالب‌های مختلف ادامه دارد.

وی افزود: تاکنون برای احداث ۱۸ هزار و ۲۰۰ واحد مسکن در قالب گروه ساخت، تخصیص پروژه انجام شده که به معنای تأمین زمین برای این تعداد واحد است.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان ادامه داد: چهار هزار و ۷۰۵ واحد مسکن حمایتی نیز در قالب انبوه‌سازی در استان در دست احداث است.

جمشیدی بیان کرد: از مجموع واحدهای در حال ساخت به شیوه انبوه‌سازی، یک هزار و ۱۹۷ واحد در شهرستان سقز قرار دارد و مابقی پروژه‌ها در سنندج در حال اجراست.

هدف‌گذاری برای تحویل بخشی از واحدها تا پایان سال

وی درباره برنامه تحویل واحدهای مسکن حمایتی در سال جاری نیز گفت: با توجه به روند اجرای پروژه‌ها، تلاش بر این است که بخشی از واحدها تا پایان سال آماده تحویل شود.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان تأکید کرد: تحقق این هدف به همراهی متقاضیان در تأمین سهم آورده، پرداخت به‌موقع تسهیلات بانکی و استفاده از ظرفیت متمم یک هزار و ۲۶ واحد وابسته است.

جمشیدی خاطرنشان کرد: هماهنگی میان متقاضیان، شبکه بانکی، سازندگان و دستگاه اجرایی می‌تواند روند تکمیل پروژه‌ها و آماده‌سازی واحدها برای تحویل را سرعت ببخشد.