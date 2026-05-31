تأمین زمین و تسهیلات؛ دو چالش اصلی نهضت ملی مسکن در کردستان

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در حوزه تأمین مسکن، طی سال‌های اخیر در استان کردستان نیز وارد فاز اجرایی شده است اگرچه روند اجرای این طرح در بخش‌های مختلف از جمله مسکن حمایتی، روستایی، خودمالکی و بافت فرسوده با پیشرفت‌هایی همراه بوده، اما محدودیت زمین در برخی شهرها، افزایش هزینه‌های ساخت و مشکلات تأمین مالی همچنان از مهم‌ترین موانع پیش‌روی آن به شمار می‌رود.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان اظهار کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، سهم استان کردستان در مجموع حدود ۸۵ هزار واحد مسکونی تعیین شده که در بخش‌های مختلف تعریف و برنامه‌ریزی شده است.

محمد حسین جمشیدی افزود: از این میزان، ۳۶ هزار و ۷۸۱ واحد مربوط به مسکن حمایتی، ۱۶ هزار واحد در حوزه مسکن روستایی، ۱۶ هزار و ۳۷۰ واحد در بخش خودمالکی شهری، پنج هزار و ۷۶۰ واحد در حوزه مسکن استیجاری و یک هزار و ۲۲۷ واحد نیز در محدوده بافت‌های فرسوده قرار دارد.

تحقق بیش از ۶۰ درصدی برنامه‌های مسکن حمایتی

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان کردستان با اشاره به عملکرد استان در اجرای برنامه‌های مصوب گفت: تاکنون حدود ۶۱ درصد اهداف پیش‌بینی شده در حوزه مسکن حمایتی محقق شده و در بخش مسکن روستایی نیز میزان تحقق برنامه‌ها به بیش از ۶۲ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: در حوزه بافت فرسوده شهری نیز با وجود محدودیت منابع مالی و مشکلات موجود، حدود ۶۳ درصد برنامه‌های تعریف شده به مرحله اجرا رسیده که نشان‌دهنده مشارکت مناسب مالکان و استفاده از مشوق‌های قانونی است.

پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه‌های انبوه‌سازی

جمشیدی با بیان اینکه بخش عمده پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان در قالب انبوه‌سازی و گروه‌های ساخت در حال اجراست، اظهار کرد: در حال حاضر چهار هزار و ۷۵۰ واحد در قالب پروژه‌های انبوه‌سازی فعال هستند و میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها حدود ۵۰ درصد است.

به گفته وی، برخی پروژه‌ها به پیشرفت ۸۰ تا ۹۰ درصدی رسیده‌اند و تعدادی نیز در مراحل ابتدایی ساخت قرار دارند، اما روند کلی اجرای طرح در مسیر مطلوبی قرار گرفته است.

وی افزایش هزینه‌های ساخت و نوسانات بازار مصالح ساختمانی را از مهم‌ترین عوامل کندی پروژه‌ها عنوان کرد و افزود: بخش قابل توجهی از نارضایتی متقاضیان ناشی از افزایش هزینه تمام شده واحدها نسبت به برآوردهای اولیه است و این مسئله فشار مضاعفی بر خانوارهای متقاضی وارد کرده است.

تعیین تکلیف بیش از ۳ هزار متقاضی در دستور کار

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان کردستان از برنامه‌ریزی برای ساماندهی سه هزار و ۳۱۲ متقاضی واجد شرایط خبر داد و گفت: این افراد در مرحله افتتاح حساب قرار دارند و تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن فرآیند تخصیص زمین و ورود آنها به چرخه ساخت انجام شود.

وی افزود: در شهرهایی مانند سنندج، سقز، کامیاران، بیجار و دیواندره بخش عمده مشکلات مربوط به تأمین زمین برطرف شده و اقدامات لازم برای واگذاری اراضی در حال انجام است.

چالش تأمین زمین در شهرهای غرب استان

جمشیدی همچنین تأمین زمین را مهم‌ترین چالش نهضت ملی مسکن در برخی شهرهای استان دانست و گفت: در شهرهای غربی استان به دلیل شرایط خاص توپوگرافی و محدودیت اراضی دولتی، تأمین زمین با دشواری‌های بیشتری همراه است.

وی افزود: با این وجود، توافقات صورت گرفته با برخی دستگاه‌ها و مالکان بخش خصوصی، زمینه تأمین اراضی مورد نیاز را در شهرهایی مانند بانه و مریوان فراهم کرده و بخشی از مشکلات موجود در این زمینه در حال رفع شدن است.

به گفته وی، تاکنون حدود ۲۸۰ هکتار زمین در قالب الحاق اراضی، توافق با مالکان و استفاده از ظرفیت اراضی دولتی شناسایی شده که پس از طی مراحل قانونی وارد چرخه اجرایی خواهد شد.

اولویت دولت برای جوانی جمعیت و اقشار ویژه

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان کردستان با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: تأمین زمین برای خانواده‌های مشمول این قانون، خانواده‌های دارای چند فرزند، خانواده شهدا و همچنین گروه‌های هدف نهادهای حمایتی از جمله اولویت‌های دولت در حوزه واگذاری زمین است.

وی خاطرنشان کرد: محدودیت زمین و افزایش تعداد متقاضیان موجب شده تأمین اراضی مورد نیاز برای این گروه‌ها با دشواری‌هایی همراه باشد، اما برنامه‌ریزی لازم برای پاسخگویی به این تقاضاها در حال انجام است.

مدارس، مساجد و خدمات عمومی در سایت‌های مسکونی

جمشیدی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت سکونت در سایت‌های جدید نهضت ملی مسکن گفت: علاوه بر احداث واحدهای مسکونی، ایجاد زیرساخت‌ها و خدمات عمومی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: ساخت چندین مدرسه، مسجد، واحدهای تجاری، کلانتری و سایر خدمات روبنایی در سایت‌های نهضت ملی مسکن و برخی پروژه‌های باقی‌مانده مسکن مهر پیش‌بینی شده و منابع مالی مورد نیاز بخشی از این طرح‌ها نیز تأمین شده است.

آخرین وضعیت مسکن مهر در کردستان

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان کردستان در پایان با اشاره به آخرین پروژه باقی‌مانده مسکن مهر در استان گفت: پروژه ۱۴۷ واحدی مسکن مهر که به دلیل برخی مشکلات حقوقی و اجرایی با تأخیر مواجه شده بود، اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و طی روزهای آینده آماده بهره‌برداری و تحویل به متقاضیان خواهد شد.

جمشیدی در پایان ابراز امیدواری کرد با رفع موانع موجود در حوزه تأمین زمین، تسهیلات بانکی و خدمات زیربنایی، روند اجرای نهضت ملی مسکن در کردستان شتاب بیشتری گرفته و بخش قابل توجهی از واحدهای در دست ساخت تا پایان سال جاری به متقاضیان تحویل شود.