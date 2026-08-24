به گزارش خبرنگار مهر، سعید شاهین‌فر ظهر دوشنبه در آیین افتتاح و واگذاری واحدهای نهضت ملی مسکن در زنجان، با قدردانی از حضور مسئولان و متقاضیان این طرح اظهار کرد: بخشی از افرادی که امروز در این مراسم حضور دارند، ساکنان همین پروژه هستند و در واقع امروز میهمان خانواده‌هایی هستیم که در این واحدها مستقر شده‌اند.

وی با اشاره به عملکرد استان زنجان در حوزه مسکن افزود: زنجان تا سال ۱۳۹۶ پروژه‌های مسکن مهر را به اتمام رساند و در اجرای این طرح جزو استان‌های پیشرو کشور بود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه در نهضت ملی مسکن، برنامه چهار ساله استان ساخت ۶۸ هزار واحد بوده است، ادامه داد: این واحدها در قالب بخش‌های مختلف از جمله مسکن حمایتی، بازآفرینی شهری و انبوه‌سازی پیش‌بینی شده‌اند که حدود ۲۰ هزار واحد از این ظرفیت مربوط به انبوه‌سازی است.

شاهین‌فر با اشاره به روند اجرای واحدهای انبوه‌سازی در استان گفت: از مجموع حدود ۲۰ هزار واحد انبوه‌سازی، حدود ۱۴ هزار واحد تاکنون تحویل شده یا در فرآیند تحویل به متقاضیان قرار دارد.

وی افزود: استان زنجان در حال حاضر از نظر میزان ساخت مسکن در رتبه نخست کشور قرار دارد و اگرچه در یک سال گذشته سرعت اجرای پروژه‌ها به دلیل برخی شرایط و محدودیت‌ها با وقفه‌هایی مواجه شد، اما تلاش می‌کنیم عقب‌ماندگی ایجادشده جبران شود و بخش عمده واحدهای باقی‌مانده تا پایان سال به سرانجام برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: ماده ۵۴ قانون برنامه هفتم توسعه ظرفیت‌های مناسبی برای اجرای طرح‌های مسکن حمایتی ایجاد کرده و امکان توافق در این حوزه را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: در همین راستا حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در برنامه اجرایی استان به عنوان درآمد و منابع مورد نیاز برای کمک به تکمیل پروژه‌های مسکن پیش‌بینی شده است.

شاهین‌فر درباره پروژه‌ای که مراسم در آن برگزار شد نیز گفت: این سایت یکی از سایت‌های بزرگ مسکن استان است که در قالب الحاق اراضی به طرح‌های مسکن، حدود ۸۰۰ هکتار زمین در سطح استان به این طرح اختصاص یافته است.

وی افزود: سیاست دولت این است که پس از آماده‌سازی و واگذاری زمین یا ایجاد زیرساخت‌های لازم، اجرای پروژه‌ها با استفاده از ظرفیت انبوه‌سازان و سازندگان دنبال شود و دولت به صورت مستقیم متولی انبوه‌سازی نباشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به پروژه «مهرانا» اظهار کرد: این سایت از طریق خریداری زمین از مالک، برای اجرای طرح مسکن آماده شد و در آن یک هزار و ۲۴ واحد مسکونی بارگذاری شده است.

وی گفت: این واحدها عمدتاً در ساختمان‌های چهارطبقه و در قالب واحدهای چهار واحدی در هر طبقه احداث شده‌اند که ۵۰۰ واحد از این پروژه سال گذشته افتتاح شد و ۵۰۰ واحد دیگر نیز آماده بهره‌برداری و تحویل به متقاضیان است.

شاهین‌فر با قدردانی از دستگاه‌های خدمات‌رسان استان افزود: همکاری شرکت‌های آب و فاضلاب، توزیع نیروی برق و شرکت گاز موجب شده است واحدهای آماده تحویل بدون برخورداری از خدمات زیربنایی باقی نمانند.

وی تأکید کرد: سیاست ما این است که هیچ واحد مسکونی بدون آماده‌سازی و تأمین خدمات زیربنایی از جمله آب، برق و گاز به متقاضی تحویل نشود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان همچنین از آغاز اقدامات مربوط به ایجاد فضاهای عمومی و خدماتی در سایت‌های مسکن خبر داد و گفت: احداث مدارس در دستور کار قرار گرفته و بخشی از هزینه ساخت مدارس از منابع سازمان ملی زمین و مسکن تأمین خواهد شد.

وی ادامه داد: احداث مساجد نیز با استفاده از منابع سازمان ملی زمین و مسکن دنبال می‌شود و تلاش داریم همزمان با تحویل واحدهای مسکونی، زیرساخت‌ها و فضاهای خدماتی مورد نیاز ساکنان نیز فراهم شود.

شاهین‌فر با بیان اینکه هدف صرفاً تحویل واحد مسکونی نیست، خاطرنشان کرد: نگاه ما این است که پروژه‌های مسکن به صورت کامل و با پیش‌بینی خدمات عمومی و زیربنایی در اختیار مردم قرار گیرد تا شهرک‌ها و سایت‌های مسکونی از کیفیت و قابلیت سکونت مناسبی برخوردار باشند.

وی با اشاره به پروژه‌های افتتاحی امروز نیز گفت: در مجموع ۸۸۸ واحد مسکونی با ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان، شامل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی، آماده افتتاح و واگذاری است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان افزود: بخشی از این واحدها در شهرستان‌های استان قرار دارد و حدود ۶۲۸ واحد نیز در سه سایت مسکونی شهر زنجان شامل سایت‌های زیتون، مهرانا و سایر پروژه‌های در حال اجرا به متقاضیان واگذار خواهد شد.

وی همچنین از برنامه واگذاری واحدها به مشمولان طرح جوانی جمعیت خبر داد و گفت: سه هزار و ۵۶ متقاضی جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن در سایت ۱۱۵ هکتاری زنجان تعیین تکلیف شده‌اند و در ادامه، فرآیند واگذاری و تحویل واحدها و قراردادهای مربوط به این متقاضیان دنبال خواهد شد.

شاهین‌فر در ادامه به پروژه ۳۷۰ هکتاری ارم اشاره کرد و گفت: عملیات مربوط به این سایت نیز در حال پیگیری است و اقدامات آماده‌سازی آن در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه راه و شهرسازی استان این است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، منابع مالی، آورده متقاضیان، تسهیلات بانکی و مشارکت سازندگان، روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن با سرعت بیشتری ادامه یابد و بخش قابل توجهی از واحدهای باقی‌مانده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و به مردم تحویل شود.