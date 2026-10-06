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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

عکاس ایرانی جایزه «جک شریدر» رویداد فلچر را گرفت

عکاس ایرانی جایزه «جک شریدر» رویداد فلچر را گرفت

آرمین امیریان هنرمند عکاس ایرانی توانست جایزه «جک شریدر» را از سیزدهمین دوره رویداد بین‌المللی فلچر آمریکا از آن خود کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آرمین امیریان، عکاس و هنرمند ایرانی که با اثر «مشروطه‌خواهان» در سیزدهمین دوره از رویداد بین‌المللی فلچر در سال ۲۰۲۶ شرکت کرده بود، توانست جایزه معتبر «جک شریدر» را در این رویداد، دریافت کند.

اثر «مشروطه خواهان» که در سال ۲۰۲۰ خلق شده است، بخشی از مجموعه معروف این هنرمند به نام «تا تاریخ‌ یخ» است.

در این مجموعه، عکس‌های رویدادها و چهره‌های برجسته تاریخ درون قالب‌های یخ منجمد شده و روبه‌روی دوربین هنرمند به تصویر کشیده می‌شوند. اثر مشروطه خواهان، گردهمایی از آزادی‌خواهان و مشروطه‌خواهان ایران (۱۹۰۵–۱۹۱۱) را در مقابل مخاطب بازنمایی می‌کند؛ جنبشی تاریخی که اولین از نوع خود در آسیا بود و منجر به تشکیل اولین پارلمان (۱۹۰۶) در ایران و دستاوردهای دموکراتیک شد.

داوری این دوره از رویداد بین‌المللی فلچر بر عهده جسیکا برک بوده است. این نمایشگاه که هر ساله با محوریت «هنر متعهد به مسایل اجتماعی و سیاسی» برگزار می‌شود، امسال نیز در گالری فیشمن در جانسون‌سیتی ایالت تنسی آمریکا به نمایش درآمد.

جایزه «جک شریدر» به یاد جان جک شریدر هنرمند مجسمه‌ساز، عکاس، فیلمساز و رئیس سابق دپارتمان هنر و طراحی دانشگاه ایالتی تنسی اهدا می‌شود؛ شخصی که نقشی کلیدی در ارتقا و پیش‌برد آموزش هنر داشته است.

آرمین امیریان از هنرمندان خودآموخته نسل نوی هنرهای مفهومی ایران است که پیش از این نیز موفق به کسب جوایز متعدد بین‌المللی از جمله جایزه اول هنر مفهومی موزه هنر عکس فلوریدای آمریکا، جایزه هنر بنیاد آلپاین بریتانیا، جایزه ویژه مولف جوان بنیاد راه‌آهن اسپانیا، مدال طلای فستیوال آساهی شیمبون ژاپن، ۲ دوره جایزه اول نگاه خلاق تصویر سال ایران (هنرمند زیر ۲۵ سال) و هنرمند برگزیده جشنواره هنر بصری تئاتر معاصر مونیخ آلمان شده است.

کد مطلب 6969382
آزاده فضلی

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