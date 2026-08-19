هنرمند ایرانی با یک عکس به آمریکا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آرمین امیریان هنرمند عکاس و فیلمساز، با اثر «مشروطه‌خواهان» در سیزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی فلچر آمریکا حضور دارد.

سیزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی فلچر آمریکا از ۱۶ مرداد تا ۵ مهر ۱۴۰۵ برابر با ۷ آگوست تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ در فیشمن گالری در شهر جانسون تنسی برگزار می‌شود.

اثر «مشروطه‌خواهان» با عنوان انگلیسی Constitutional Revolution of Iran از مجموعه‌ «تا تاریخ یخ» است که آرمین امیریان در ادامه نگاه روایی خود در سال ۲۰۲۰ خلق کرد. در این مجموعه، چهره‌های انقلاب مشروطه ایران در لایه‌ای از یخ پدیدار می‌شوند؛ انقلابی که مرداد امسال صد و بیست‌سالگی‌اش را پشت سر گذاشت.

این حضور، ادامه مسیر هنری امیریان است که بیش از یک‌صد نمایشگاه و فستیوال بین‌المللی در کارنامه دارد و پیش‌تر نیز جوایزی از جمله جایزه ممتاز هنری را از خود بنیاد فلچر دایر دریافت کرده است.

آثار مجموعه «تا تاریخ یخ» در نمایشگاه‌های انفرادی مانند ایران، ایتالیا و فرانسه و نمایش‌های بین‌المللی از جمله در گالری ساچی لندن، نمایشگاه‌های آمریکا، آلمان، اسپانیا و … به بازدید عموم درآمده‌اند.

نمایشگاه‌های فلچر که به یاد فلچر دایر و با هدف ادامه میراث او در بیان مسایل اجتماعی و سیاسی از طریق هنر شکل گرفته است، امسال هم میزبان آثار هنرمندان بین‌المللی به انتخاب داور و کیوریتور این دوره، جسیکا برک است. مراسم جوایز این دوره از نمایشگاه‌های فلچر، ۱۳ شهریور برابر با ۴ سپتامبر در گالری فیشمن برگزار می‌شود.